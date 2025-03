El tenso momento que vivió Valentina Cervantes con Enzo Fernández durante el partido de la Selección Argentina: “Las dos mujeres”.

Valentina Cervantes protagonizó un momento incómodo durante un partido de la Selección Argentina, en el que se la vio alentando a Enzo Fernández. La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios comentaron ampliamente sobre su actitud. Mientras muchos se centraron en su entusiasmo por el equipo, otros no tardaron en señalar el particular gesto que la hizo protagonista de una inesperada polémica. La repercusión en las plataformas digitales generó gran conversación entre los seguidores de la selección y los fanáticos del fútbol.

El contundente mensaje que confirmaría la reconciliación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

La modelo asistió al Estadio Monumental para apoyar a su pareja durante el partido de la Selección Argentina. Si bien mostró gran orgullo por su excelente desempeño en el campo, vivió una situación tensa cuando se enteró de que, a pocos metros de ella, se encontraba Nicki Nicole. La presencia de la cantante generó un ambiente incómodo, ya que ambas figuras tienen una historia que no pasó desapercibida para los asistentes, lo que provocó diversas reacciones en las redes sociales.

El disturbio que provocó la presencia de Nicki Nicole en el partido de la Selección Argentina

La cantante había sido vinculada con Enzo Fernández durante los meses en los que él estuvo distanciado de la madre de sus hijos. En el partido, Nicki Nicole llegó al estadio acompañada de Tini Stoessel y Emilia Mernes, con quien acaba de lanzar el éxito “Blackout”. La presencia de las tres artistas en el mismo lugar no pasó desapercibida y aumentó la tensión en el ambiente, ya que las relaciones entre ellas y el futbolista se convirtieron en tema de conversación.

Tini, Nicki Nicole y Emilia Mernes. Foto web.

Aunque la artista rosarina y el exjugador de River nunca confirmaron públicamente su romance, testigos aseguraron que estuvieron juntos en un boliche en el pasado. La situación generó aún más revuelo, donde los usuarios comentaron que “las dos mujeres de Enzo” estaban en el mismo estadio, creando una atmósfera cargada de tensión. Esta coincidencia en la cancha no pasó desapercibida y alimentó la especulación sobre las relaciones sentimentales del futbolista.