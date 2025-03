Valentina Cervantes se puso la casaca de Enzo Fernández para festejar el triunfo de la Scaloneta y enamoró a toda Argentina

La victoria de Argentina ante Brasil por 4-1 en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no solo dejó una actuación brillante del equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino también una escena de amor y admiración que se robó la atención de los fanáticos. Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, celebró el triunfo luciendo la camiseta de la Selección Argentina con el nombre del mediocampista y compartió el momento en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Valentina subió un video donde se la ve posando con orgullo con la casaca albiceleste. “¡Vamos, mi amor!”, había escrito horas antes en X junto a un corazón, en un claro mensaje de apoyo y admiración a Fernández, quien fue una de las figuras del partido.

El look deportivo de Valentina Cervantes

Con un gol y una asistencia, el volante del Chelsea brilló en el campo de juego y también protagonizó un momento viral al dirigirse con un “tonto, tontito” al defensor brasileño Léo Ortiz. Valentina no dejó pasar la oportunidad de replicar ese instante en sus redes, acompañándolo con un emoji de risa.

La reacción de Valentina Cervantes en X

La novela de Enzo Fernández y Valentina Cervantes continúa

Luego de una separación mediática con Enzo Fernández, marcada por rumores de infidelidad y especulaciones sobre su futuro, la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

El look de Valentina.

“Tuvimos nuestras charlas, también arreglamos las cosas en las que no estábamos muy de acuerdo. Todo bien para seguir con la familia y nuestra pareja”, explicó la influencer. Con estas palabras, dejó en claro que la decisión fue tomada desde el amor y el deseo de mantener la unidad familiar.

Valentina Cervantes reveló cómo fue su reconciliación con Enzo Fernández: “Me preguntó con quién estuve”

Sobre las especulaciones que rodearon su separación, Cervantes fue contundente: “Si él estaba soltero, ¿qué le voy a recriminar? No hay nada que no se pueda arreglar cuando hay amor”, sostuvo. Además, afirmó que no prestó atención a los rumores de terceros y que su enfoque estuvo puesto en la familia.