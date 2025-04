Un ex Wachiturro reveló que Lacoste le sigue pagando para que no use su ropa: la impactante cifra que cobra por año

Los Wachiturros fueron un verdadero fenómeno viral en Argentina. El grupo de cumbia marcó una era con sus canciones pegadizas y llamativas coreografías. A pesar de su corta fama, que duró tan solo dos años, llegaron a presentarse en programas como Pasión de Sábado a Susana Giménez.

TIRATE UN PASO. Los Wachiturros en el linving de Susana. Usan Lacoste en cada aparición de TV y dicen que no dejarán de hacerlo

La agrupación de los Wachiturros se mantuvo activa desde 2011 hasta 2013, durante esta etapa alcanzaron su máximo estrellato. Sin embargo, el grupo se separó y en 2019 algunos exintegrantes del grupo se reunieron y continúan realizando shows hasta la actualidad.

A pesar de que su época dorada ya pasó, los Wachiturros siguen muy presentes en el inconsciente colectivo argentino por ser una de las primeras bandas virales, incluso antes de la era de TikTok.

Los Wachiturros popularizaron en Argentina la frase "tírate un paso".

Además de sus canciones pegadizas y sus coreografías, había una insignia particular que los destacaba: su forma de vestir. La popularidad que obtuvo la banda trajo también mucha polémica. Al punto que la famosa marca de ropa Lacoste les prohibió usar sus clásicas chombas con el cocodrilo verde bordado.

En qué quedó la batalla legal entre los Wachiturros y Lacoste

Según trascendió, en aquel entonces, Lacoste pagó a los integrantes de los Wachiturros para que dejaran de vestirse con sus prendas, en especial las chombas de colores y con amplias rayas horizontales, para “cuidar su imagen”. Lo cual generó una gran controversia.

Los Wachiturros, con llamativas Lacoste. (Prensa Los Wachiturros)

Recientemente, Simón Gaette, un de los ex Wachiturros, brindó una entrevista en RMG y recordó esta batalla legal. “¿Es verdad que Lacoste les pagó para que no usen su marca?“, indagó el periodista del canal de streaming salteño.

Por su parte, el músico confesó: “Sí, es verdad. Recibimos una carta documento de una empresa que representa a Lacoste. Nos mandaron una intimación que prácticamente decía que el uso nuestro de su indumentaria era una mala imagen para la marca y que estaban dispuestos a pagarnos una suma de dinero por la eternidad”.

Pero eso no fue todo. A continuación Simón reveló un dato que sorprendió a todos. “Hoy no la puedo usar porque sigo cobrando. Son 800 euros por año. Antes la cobraba mi mánager y después cuando me hice mayor de edad hice el papeleo para cobrar yo”, sostuvo.

Ante la pregunta del conductor sobre si lo sintieron como una discriminación, el ex integrante de los Wachiturros reflexionó: “Yo no lo tomé mal. Ponete a pensar que una marca internacional está prestando atención a lo que vos hacés. Y bueno, ellos son los dueños. Te dicen que no lo hagás y encima te pagan. Yo firmé primero por eso a mí me pagan esa cantidad.”