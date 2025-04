Sabrina Rojas reveló cuántas veces tuvo relaciones con su nuevo novio y dejó a todos en shock: “Calidad 1000″.

Sabrina Rojas decidió hablar abiertamente sobre su presente sentimental y dio detalles íntimos sobre su vínculo con Gabriel Liñares, el joven con quien se la vincula desde hace algunos meses. A sus 45 años, la actriz y conductora eligió no ocultar más lo que vive y, si bien aclaró que no le interesa ponerle etiquetas a la relación, dejó en claro que está disfrutando de esta nueva etapa con plenitud.

Gabriel Liñares y Sabrina Rojas.

Según lo que se dio a conocer, el hombre en cuestión sería un empresario apodado “Lechuga”. Frente a las especulaciones mediáticas, la madre de los hijos menores de Luciano Castro se justificó con firmeza: “Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento”.

Sabrina Rojas reveló cómo es su intimidad con su nuevo novio

“¿Promedio diario? Somos personas llegando a los 50. Pero calidad 1000. 10/10. Si no, no estaría presentando nada”, confesó la conductora, quien atraviesa una etapa de plenitud sentimental y demuestra estar completamente encantada con esta nueva relación.

“Estoy saliendo mucho. Estoy muy nocturna, cuasi adolescente”, se había sincerado Sabrina Rojas en una charla con la prensa del espectáculo, que rápidamente se hizo eco de su renovada vida amorosa y difundió la noticia de su nuevo romance.

Sabrina Rojas deslumbra con su estilo en las redes sociales.

Tras dar a conocer la identidad de su nueva pareja, Sabrina Rojas explicó por qué todavía no lo considera formalmente su novio: “Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para, mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, manifestó con entusiasmo.

Respecto a cómo manejó la situación con sus hijos, fruto de su relación con Luciano Castro, comentó: “A mis hijos, les conté que hay un chico que me gusta. Nada más. Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá”.

“Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”, agregó Sabrina, visiblemente ilusionada con este nuevo vínculo, que llega después de relaciones anteriores con alta exposición, como la que tuvo con el Tucu López.