Sabrina Rojas reveló la actividad íntima que más disfruta con su nuevo novio y generó revuelo: “Todo el día...”.

Luego de varios días en los que su nombre circuló en los medios debido a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Darío Benedetto, Sabrina Rojas decidió romper el silencio y contar públicamente quién es, en realidad, la persona que logró conquistar su corazón.

Todo comenzó cuando se filtraron unas imágenes en las que se la veía muy cerca de un misterioso empresario durante una salida nocturna, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos. Ante la creciente atención mediática, la actriz y modelo optó por dejar de lado el hermetismo y hablar con sinceridad sobre su situación sentimental actual.

Sabrina Rojas deslumbra con su estilo en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando la modelo mantuvo una charla con el programa LAM, lo que llevó a Ángel de Brito a aprovechar la oportunidad para meterse de lleno en su vida sentimental. Fiel a su estilo, el conductor no dudó en hacer preguntas incisivas y terminó obteniendo una revelación exclusiva sobre el nuevo vínculo amoroso de la actriz. Con una pregunta simple pero estratégica, lanzó: “¿Vos cómo estás?”, dando inicio a una conversación que no tardó en volverse más íntima.

“Yo, tranquila, como siempre”, expresó Sabrina Rojas cuando le preguntaron por su presente. Sin dejar pasar la oportunidad, el conductor decidió exponerla un poco y lanzó: “Carla Conte dijo que estabas saliendo mucho, que metiste Cumbia fest, que estás muy nocturna”. Lejos de incomodarse, Sabrina respondió con total sinceridad y sin preocuparse por las críticas: “Estoy saliendo mucho. Estoy muy nocturna, me hago cargo. Estoy cuasi adolescente”.

Después de su confesión sobre su intensa vida nocturna, Sabrina intentó cambiar de tema, pero Ángel de Brito no se lo permitió y fue directo al grano: “¿Estás con un pelado?”, disparó sin rodeos. La reacción de ella no se hizo esperar y, visiblemente sorprendida, contestó: “¿Qué? Yo hasta que no vea”.

Sin embargo, el equipo de LAM ya tenía sus cartas bajo la manga y no pensaba dejarla zafar tan fácilmente. “Tenemos fotos. Tenemos fotos del fin de semana, del viernes”, insistieron desde el piso. Ante esto, Sabrina se mostró desconcertada: “¿Qué hay? Yo estoy conociendo gente... ¡¿Hay tienen fotos?! Sí, soy yo. Pero ahí no hay nada para confesar”, se apuró a aclarar, intentando restarle importancia a las imágenes.

Pero la cosa no terminó ahí. Ángel de Brito redobló la apuesta y siguió revelando material: “Pero tenemos más. Eso es en el festival de cumbia. En esta otra foto está la manito... Sabri se quedó sin palabras. Tu amiga Carla Conte me dijo que era tu peluquero, pero no es el peluquero. Hicimos toda la investigación. ¿Quién es el pelado?”, lanzó, decidido a llegar al fondo del asunto.

Quién es el nuevo novio de Sabrina Rojas

Frente a la presión, Sabrina no tuvo más opción que sincerarse y aclarar la situación: “No es el peluquero. Es gente, personas, que me estoy dando la oportunidad de conocer... Es todo muy reciente”.

“¿No estás para confirmar nada? Estás probando”, dijo el conductor, suavizando un poco su tono al referirse a Gabriel Liñares, un empresario conocido en el ambiente con el apodo de “Lechuga”. Aunque trascendió que se trata del ex de Flor Parise —quien actualmente está en pareja con Karina Jelinek—, Sabrina prefirió no entrar en detalles y mantener cierta reserva sobre el tema.

Gabriel Liñares y Flor Parise.

“No estoy para confirmar nada. Pero no tengo ganas de esconderme. Van tres salidas. Estoy tanteando el terreno. A mi hijos les conté que hay un chico que me gusta. Ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá”, añadió.

“Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente. Estamos en una etapa incipiente y sin etiquetas, todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio”, concluyó.

Qué es lo que más le gusta Sabrina Rojas de su novio

Gabriel Liñares, de 47 años, es propietario de un bar y un boliche ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es padre de Benicio, un niño de 11 años que tuvo junto a Flor Parise, quien actualmente mantiene una relación con Karina Jelinek. Aunque siempre se mantuvo alejado del ambiente mediático, su nombre comenzó a circular con fuerza luego de que Sabrina Rojas compartiera una imagen en sus redes sociales que no tardó en viralizarse.

Gabriel Liñares y Sabrina Rojas.

La imagen, capturada frente a un espejo, los muestra en una actitud cómplice: abrazados y sonriendo, dejando entrever la intimidad del momento. Para acompañarla, Sabrina eligió una canción del dúo Koino Yokan, “Todo el día así”, cuyas emotivas líneas reflejan el tono de su presente sentimental: “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo decir qué siento sin explicarte?”.