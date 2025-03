En la emisión nocturna del lunes 10 de marzo de Pasó en América, se discutía la posible crisis en la relación de L-Gante con Wanda Nara. Durante la charla, la conductora Sabrina Rojas, después de mencionar que el músico dejó de seguir a la empresaria en redes sociales, aprovechó para comentar una situación personal relacionada con su propio uso de las plataformas.

Siempre directa y honesta, la modelo compartió nuevamente un detalle personal en su programa de América, revelando un aspecto de su intimidad. En esta ocasión, la exesposa de Luciano Castro confesó que tiene un truco tanto para espiar a las mujeres de sus parejas como para acceder a los vivos de otros famosos.

La terrible confesión de Sabrina Rojas

“¿Seguís a algún ex?”, preguntó directamente la conductora a su panelista Natalie Weber. Luego de que la esposa de Mauro Zárate le respondiera que no, la modelo mendocina confesó: “Yo tengo dos cuentas falsas. Una con nombre de hombre para ver minas y para que no se sospeche”.

Y añadió: “Re tóxico. No sé si tengo seguidores. Pero no pasa por investigar. A veces la tengo trucha no para ver ex o lo que sea. Sino porque hasta a veces alguien está en un vivo y me da vergüenza que vea que estoy yo ahí en el live”.

Luego, Weber le respondió: “Banco la sinceridad. Todas stalkeamos. Yo las tengo para stalkear a las que odio”.

Aunque Martín Salwe, quien también forma parte del panel de Pasó en América, mostraba curiosidad e interés por saber cómo se llaman y cuáles son esos perfiles falsos, Rojas fue clara y le respondió: “¿Cómo las voy a decir? Y a vos menos, peor si algún día te quiero chonguear desde otro lado”.

La indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro sobre la paternidad

Tras varias semanas de silencio entre ellos, Sabrina Rojas volvió a hablar de su expareja, pero esta vez en su rol como padre de los dos hijos que tienen en común. “Debería preocuparse de cosas más importantes que pasear con su novia, por ejemplo, sus hijos”, lanzó picante la conductora.

“No sé si está ausente, pero un poco por inercia... Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianeidad y en el día a día. Hay una carga mental que él no tiene, que yo sí. Claramente a veces nos sucede solo por ser mujeres, pero también hay veces que... hoy tengo un día... estoy muy enojada. Hoy estoy muy enojada y estoy muy triste por cosas de Luciano como papá”, expresó Sabrina Rojas.

“Las mujeres somos rehén de eso, ¿viste? Que no lo tenemos que contar porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. A veces me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”, manifestó con enojo la actriz y conductora.

“Mis hijos no demandan nada porque yo cubro todo y les hago creer que tienen un papá fantástico”, cerró con una indirecta Sabrina Rojas.