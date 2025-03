Se supo quién es el nuevo novio de Sabrina Rojas y a qué se dedica: “Es el ex de una conocida”

Después de que en LAM se mostraran imágenes de Sabrina Rojas muy cerca de un hombre en un festival, fue la propia conductora de Pasó en América quien reveló en LAM (América TV) que está conociendo a un nuevo hombre, tras su divorcio de Luciano Castro y el final de su relación con el Tucu López.

Sabrina Rojas.

Aunque la actriz se mostró discreta sobre los detalles de su relación, no dudó en compartir que está disfrutando de un vínculo que, aunque recién comienza, le genera felicidad. En una conversación con Ángel de Brito, la conductora de Pasó en América habló abiertamente sobre su vida amorosa, revelando aspectos de su nuevo romance sin miedo a las cámaras. Aunque no mencionó nombres, la modelo confirmó que está saliendo mucho y que este es un momento en el que se siente libre para mostrar su felicidad sin esconderse.

Se filtró quién es el nuevo novio de Sabrina Rojas

Durante la entrevista, el conductor le preguntó a Sabrina si estaba involucrada con un “pelado”, a lo que ella, sin dudar, sugirió que no estaba negando la afirmación, pero también dejó claro que no estaba lista para confirmar los detalles. “Es muy reciente”, explicó cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su relación.

El vínculo, según lo que ella misma comentó, es algo que comenzó recientemente y aún no está completamente consolidado. Sabrina se mostró cautelosa ante las especulaciones, pero admitió que se está dando la oportunidad de conocer a alguien y disfrutar del momento sin compromisos mayores por el momento. “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer”, enfatizó. Además, aseguró que no tiene intención de ocultar su vida amorosa.

Aunque la actriz fue muy cauta al dar detalles sobre su nuevo amor, la curiosidad no tardó en surgir. Los rumores sobre su nueva pareja comenzaron a circular, especialmente en torno a la identidad de este hombre misterioso. Según Yanina Latorre, el hombre con el que está saliendo la animadora es un empresario que sería conocido por su relación previa con una figura famosa.

A pesar de las imágenes compartidas durante el programa, en las que se veía a Sabrina abrazada a este hombre en un evento multitudinario en un festival de cumbia el último fin de semana, la modelo dejó claro que no está dispuesta a confirmar nada por el momento. “Llevamos tres salidas. No me quiero anticipar”, explicó en el móvil televisivo.

Sin embargo, aunque no se mencionaron nombres específicos públicamente, Sabrina dejó en claro que sabía de quién se trataba. “Es el ex de una conocida. No de una mega famosa. Una conocida que todos conocemos”, comentó la panelista, a lo que la modelo respondió: “Supongo que sí, sé de quién estás hablando”.