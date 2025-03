Las insólitas exigencias que tiene Sabrina Rojas a la hora de salir con un hombre: “Uno se va aburguesando”.

El dinero es una preocupación constante en el país. La falta de plata, la dificultad para llegar a fin de mes y los salarios que no alcanzan, en medio de índices de inflación poco creíbles, generan angustia. Pero, como si eso no fuera suficiente, la economía también influye en el amor. Y es que, al momento de conocer a alguien, Sabrina Rojas reconoce que el aspecto financiero de su “candidato” es un factor clave.

No por una cuestión de interés, sino de “aburguesamiento”, aclaró Rojas en Pasó en América, cuando Natalie Weber abrió el debate en el piso a partir de una charla en un stream. “Yo creo que depende un poco de la edad que tengas. Hay una cierta edad en la que no analizás esas cosas”.

Sabrina Rojas ante la cámara de "Socios del espectáculo". (Foto: captura de pantalla)

Dándole la razón a su compañera, Sabrina Rojas recordó que, en su historial amoroso, solo Luciano Castro tenía una posición más holgada que la suya. “Excepto el padre de mis hijos, siempre salí con gente que vive igual o peor que yo”, confesó la rubia. Incluso insinuó que, en alguna ocasión, llegó a prestar dinero o cubrir baches económicos a sus novios.

“Porque si me enamoraba, me enamoraba”, afirmó Rojas, aunque destacó que sus condiciones han cambiado con el tiempo: “Es verdad que hoy, ya en la madurez, mínimo, mínimo, de mí para arriba”. Y cerró con una reflexión: “Lo mínimo, porque uno se va aburguesando y qué sé yo…”.

Se filtró quién es el nuevo novio de Sabrina Rojas

Durante la entrevista, el conductor le preguntó a Sabrina si estaba involucrada con un “pelado”, a lo que ella, sin dudar, sugirió que no estaba negando la afirmación, pero también dejó claro que no estaba lista para confirmar los detalles. “Es muy reciente”, explicó cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su relación.

El vínculo, según lo que ella misma comentó, es algo que comenzó recientemente y aún no está completamente consolidado. Sabrina se mostró cautelosa ante las especulaciones, pero admitió que se está dando la oportunidad de conocer a alguien y disfrutar del momento sin compromisos mayores por el momento. “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer”, enfatizó. Además, aseguró que no tiene intención de ocultar su vida amorosa.

Aunque la actriz fue muy cauta al dar detalles sobre su nuevo amor, la curiosidad no tardó en surgir. Los rumores sobre su nueva pareja comenzaron a circular, especialmente en torno a la identidad de este hombre misterioso. Según Yanina Latorre, el hombre con el que está saliendo la animadora es un empresario que sería conocido por su relación previa con una figura famosa.

A pesar de las imágenes compartidas durante el programa, en las que se veía a Sabrina abrazada a este hombre en un evento multitudinario en un festival de cumbia el último fin de semana, la modelo dejó claro que no está dispuesta a confirmar nada por el momento. “Llevamos tres salidas. No me quiero anticipar”, explicó en el móvil televisivo.

Sin embargo, aunque no se mencionaron nombres específicos públicamente, Sabrina dejó en claro que sabía de quién se trataba. “Es el ex de una conocida. No de una mega famosa. Una conocida que todos conocemos”, comentó la panelista, a lo que la modelo respondió: “Supongo que sí, sé de quién estás hablando”.