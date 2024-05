La escena de celos en vivo de Diego Latorre a Yanina por un ex: “No le mandé mensajes a Zulemita”

Yanina Latorre y Diego Latorre son unas de las parejas más queridas de los medios de comunicación y del espectáculo. La pareja que lleva juntos casi 30 años y tienen dos hijos en común: Lola y Dieguito, a pesar de que hace unos años pasaron por una crisis en su matrimonio, hoy siguen juntos y enamorados.

Como parte de su crecimiento como esposos, Yanina y Diego decidieron que este año van a renovar sus votos matrimoniales cuando cumplan los 30 años de casados. Además, comenzaron un proyecto laboral juntos en el canal de streaming Bondi.

Diego Latorre le marcó sus celos a Yanina en vivo Foto: Twitter

Diego Latorre le hizo una escena de celos a Yanina por un ex

Todo empezó en el vivo del programa cuando Diego comenzó a leer un artículo científico relacionado con la actividad de su esposa en Instagram. “Estuve investigando... Si mantienes una amistad con tu expareja, podrías ser una persona oscura”, comentó el exfutbolista.

“Ay, está hablando de que yo sigo a un exnovio en Instagram”, interrumpió y señaló sin filtros Yanina Latorre. Dejando en claro que el exfutbolista se refería a que su esposa sigue a un exnovio en Instagram, lo que le generó celos.

Ante esto Yanina aprovechó para pedirle opinión a su hijo que estaba presente: “Dieguito, ¿bancás a mamá que siga a Milito?”. A lo que su hijo, respondió: “No banco porque no es que lo seguís de hace 40 años, empezaste a seguirlo hace poco”.

“Hace años que lo sigo...”, agregó Yanina señalando que hace como seis años sigue a su ex en Instagram. “Pero hace seis años estabas con él, ¿para qué arrancaste a seguirlo?”, apuntó Dieguito contra su mamá y en defensa de su papá.

“Porque me mandó un mensaje y me sentí como obligada. Me dijo ‘hola, ¿qué tal? Llegué a Instagram”, insistió Yanina en su defensa. A lo que Diego Latorre respondió: “Yo no le mandé mensajes a Zulemita (Menem)”.

“Mandale”, exclamó Yanina haciendo referencia al romance entre su marido y Zulemita Menem. Luego la panelista de LAM comentó divertida: “Me gusta que le afecte... por lo menos todavía le intereso”.