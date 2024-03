Así fue el intenso romance de Diego Latorre y Zulemita Menem: “Era una divina, pero teníamos...”

Los años 90 vuelven a estar de moda. De repente se habla mucho sobre lo que pasó en aquella época. Escándalos, política, romances y sucesos mediáticos que ocurrieron durante la presidencia del riojano Carlos Menem vuelven a ser tema de agenda. Esta vez, por el recuerdo del romance entre Diego Latorre y la hija del ex mandatario, Zulemita Menem.

Uno de los romances que volvió a las primeras planas fue el del exjugador Diego Latorre y Zulemita Menem, la hija del entonces presidente. Él, con solo 21 años, se destacaba en Boca Juniors mientras que ella tenía 20 y era una figura mediática dada su actividad pública junto a su padre. El amor fue fugaz, pero dejó huella.

En una entrevista reciente, el ahora periodista y comentador de fútbol recordó una anécdota sobre aquellos años. Durante el Preolímpico en Asunción en 1992 contó que con Zulemita mantenían una relación a distancia. “Zulemita también estaba allá pero en otro hotel, lejos. Yo estaba en la habitación de la concentración con (Fabián) Garfagnoli y Zulemita era una divina, pero teníamos una relación intensa, hablábamos mucho por teléfono”, reveló Latorre.

Diego Latorre continuó dando detalles. “Hablábamos tanto que mi compañero se fue a quejar con el Coco Basile [el entonces técnico de la Selección]. Entonces me armaron como otra habitación dentro de la habitación. Dormía solo a un costado y con Zulemita hablábamos hasta las 3 de la mañana, no había celular y la comunicación no era tan fluida como ahora. Imagínate que llamaba la hija del presidente de Argentina y le pasaban”.

El actual marido de Yanina Latorre reconoció: “La responsabilidad era mía, yo tendría que haber estado más atento. Capaz que ella me llamaba a las tres de la mañana y sonaba el teléfono y mi compañero se despertaba”.

El fin del amor entre Diego Latorre y Zulemita Menem

El noviazgo entre Latorre y Zulemita fue recordado por Dora, madre de Yanina Latorre, durante una aparición en televisión. La suegra de Latorre reveló detalles sobre cómo la familia de Diego intervino en la separación.

“El padre de Diego le contó a él que Zulemita le metía los cuernos y era mentira”, confesó. Latorre, por su parte había comentado que decidió terminar con la pareja porque era muy joven, estaba por viajar a Europa y “quería picotear”.