Tras la confesión de Daniel Osvaldo, Jimena Barón hizo un fuerte descargo y apuntó contra su ex

Daniel Osvaldo está en el ojo de los medios luego de que anunciara su separación de Daniela Ballester, y realizara un fuerte descargos obre el difícil momento de salud que vive, ya que confesó que tiene depresión y eso le llevó a las adicciones tanto de drogas como alcohol.

El video que compartió el exfutbolista en su perfil de Instagram generó repercusiones por el contenido y por contar el problema de salud que padece. Pero no solo eso, sino que, al hablar de sus hijos, Jimena Barón, la mamá de Momo salió a dejar un mensaje con una indirecta a su ex.

Daniel Osvaldo tuvo varios conflictos con sus exs, en especial con las madres de sus hijos, debido a la ausencia del exfutbolista en la vida de ellos. Como es el caso de Morrison y Gianluca. Jimena aprovechó su popularidad para dejar su visión de los hechos y contar su experiencia como madre de Momo.

Jimena Barón habló de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo

Las fuertes palabras que Jimena Barón le dejó a su ex Daniel Osvaldo

La actriz y cantante escribió unas palabras ni bien se dio a conocer el video que subió su ex: ”Fracaso es que te pasen cosas chotas al pedo, no que te pasen cosas chotas. Sacarle provecho y aprender depende de vos, por ende el éxito también. Que descansen”.

Jimena Barón habló de Daniel Osvaldo Foto: instagram/

Frente a las repercusiones que se generó por el estado de salud de su ex y padre de su hijo. Jimena se explayó más sobre el tema y fue contundente: “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”.

Jimena Barón habló de Daniel Osvaldo Foto: instagram/jmen

“Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, agregó en la publicación.

Luego pidió que respeten a su hijo porque es menor y señaló: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.