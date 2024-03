La contundente respuesta de Daniela Ballester a las acusaciones de infidelidad de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester son los nombres que más resuenan en las últimas horas. La pareja que blanqueó su romance hace unos meses, y luego de varios idas y vueltas, terminaron poniendo fin a su relación. Fue el propio exfutbolista quien anunció su separación de la periodista.

La pareja tuvo una romance tormentoso, pero esta vez parece que la relación llegó a su fin definitivo. “Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado” fue el comentario que el exfutbolista hizo en sus historias.

Daniela Ballester y Daniel Osvaldo no están más juntos (Captura de pantalla)

Sin embargo, no terminó ahí, sino que siguió dejando polémicas publicaciones y en una de esas apuntó contra su expareja. “¿Tercera o tercero? Averigüen bien, chiquis”, escribió haciendo referencia a que corría el rumor de que él habría engañado a la periodista. Sin embargo, de esa forma dejó en claro que fue al revés.

Daniel Osvaldo acusó de infiel a Daniela Ballester Foto: gentileza

Qué dijo Daniela Ballester sobre las acusaciones de infidelidad de Daniel Osvaldo

Frente a los dichos del exfutbolista, la conductora y periodista salió a hablar. Sin filtros, Daniela respondió a la revista Gente sobre el comentario de infidelidad de su ex.

“Vi que subió eso... que hay un tercero en discordia, sólo eso. Y sobre lo que dice él, no tengo nada para contestar. No hablo de mi vida. Gracias miles por consultar”, contestó la periodista.

Daniela Ballester le respondió a Daniel Osvaldo tras acusarle de infiel Foto: gentileza ciudad

“Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy. No sé qué decirte. Sólo que él dice que lo dejé por otro. Disculpas”, fue la contundente respuesta de la famosa.

“No tengo nada malo que decir de Daniel. Es una gran persona”, agregó sobre ahora su ex.

El descargo de Daniel Osvaldo de cómo se siente

Daniel Osvaldo decidió sincerarse con sus seguidores y dejó un contundente video en su perfil de Instagram en el que explica el delicado momento personal que atraviesa.

“Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si es un pedido de ayuda o tengo la necesidad de hablarlo. Hace tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en algunas adicciones, como alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico”, expresó el exfutbolista.