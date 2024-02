Sin piedad, Yanina Latorre le respondió a Daniel Osvaldo y le dijo de todo: “Naciste para el fracaso”

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Daniel Osvaldo alcanzó un nivel de confrontación sin precedentes en las últimas horas. Todo comenzó cuando Latorre anunció en sus redes sociales una necesidad de “aire” con su esposo Diego, una declaración que fue interpretada por Osvaldo como una oportunidad para arremeter contra la panelista.

La historia que comenzó la discusión entre Latorre y Osvaldo. Foto: Gentileza

“¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve”, escribió Osvaldo sobre una supuesta noticia que hablaba de la separación entre la panelista y el exfutbolista. Ante el comentario sarcástico de Osvaldo, Latorre no dudó en contraatacar con una serie de fuertes declaraciones durante su programa radial, desatando una polémica que ha capturado la atención de la opinión pública.

La historia con la que Daniel Osvaldo atacó a Yanina Latorre. Foto: Instagram

La panelista de LAM (América TV) arremetió contra Osvaldo, calificándolo como un “abandonador de hijos”, “mala persona” y “mal padre”, recordando diversos escándalos y conflictos en los que el exfutbolista estuvo involucrado en el pasado. Entre acusaciones de violencia de género, abandono familiar y relaciones tumultuosas, Latorre no escatimó en críticas hacia su adversario.

La picante respuesta de Yanina Latorre luego de que Daniel Osvaldo se burlara de su supuesta separación

“Pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, disparó Latorre en su programa radial, refiriéndose directamente a las acusaciones lanzadas por Osvaldo.

Con un tono enérgico y directo, Latorre continuó enumerando una serie de episodios controvertidos en la vida de Osvaldo, destacando su historial tumultuoso en relaciones sentimentales y su presunto abandono de responsabilidades familiares. Entre ellos, mencionó a Jimena Barón, Militta Bora y Gianinna Maradona.

Todo se trataba de una acción para una marca por parte de Yanina. Foto: Instagram

Luego de la catarata de insultos, Yanina finalmente dio a conocer que todo se trataba de un canje de aire acondicionado. Por su parte, Daniel Osvaldo no volvió a emitir comentarios respecto del tema, pero sin dudas entre los famosos hay una enemistad muy clara.