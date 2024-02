Jimena Barón explicó qué hará con el ambiente de su casa que iba a ser para un nuevo bebé

Jimena Barón volvió después de más de un mes de vacaciones en Quequén y compartió con sus seguidores en Instagram los planes para un ambiente especial de su nueva casa, que inicialmente estaba destinado como el cuarto para un posible bebé fruto de su relación con Matías Palleiro. La actriz reveló su decisión de convertir este espacio de manera práctica y personal.

“Este es el ambiente raro, ponéle, de la casa... Lo que va a suceder es que, en la parte de abajo, va a estar la famosa despensa (donde se guardan alimentos), porque está al lado de la súper cocina (que tiene una ventana en el techo para que entre luz natural)”, compartió Jimena al mostrar imágenes del lugar en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón contó que no habrá otro cuarto para un segundo hijo

“Y ahí arriba, en el mismo ambiente que la despensa, que todavía tengo la edad y la energía para hacerlo, va a estar mi vestidor. Iba a ser para un hijo este ambiente, pero como, por ahora, no... Y si tengo un hijo, venderé la casa y me mudo, porque no entramos”, reveló Barón. La cantante planea convertir este espacio en un vestidor bien iluminado con un sector medio camarín, mesada, luces y una sillita.

“El vestidor va a estar tapado, no se va a ver la baranda que hay ahora. será un cuarto arriba, muy bien iluminado. Y así resolví que la ropa no robe tanto espacio de la casa”, detalló la artista. Esta decisión refleja su pragmatismo y su deseo de optimizar el espacio de su hogar.

Jimena Barón mostró los avances de la obra de su nueva casa

Jimena Barón, quien adquirió una casa para refaccionarla completamente, mostró recientemente los notables avances en su propiedad. A pesar de que aún llevará tiempo finalizarla, la artista compartió su emoción al regresar de vacaciones y encontrarse con una vivienda transformada desde la última vez que la vio.

El video compartido en Instagram revela persianas automáticas, una predominancia de madera y ventanales que brindan luminosidad. Además, la cantante destacó la incorporación de un baño en suite en su habitación, y compartió detalles del espacio al aire libre, que cuenta con una impresionante parrilla y una ducha para refrescarse.

El baño en suite de la habitación de Jimena Barón. Foto: Instagram