Lo peor que le pasó a Jimena Barón en la intimidad: “Estábamos bien y de repente...”

La cantante y actriz Jimena Barón no se guarda nada a la hora de hablar de su vida privada y en los últimos días reveló una insólita anécdota sobre un encuentro íntimo que tuvo con un hombre durante un período de soltería.

En una entrevista con el conductor Fernando Dente, La Cobra contó que hace unos años, durante la pandemia, estuvo seis meses sin actividad sexual. Ante la sorpresa de Dente, quien preguntó si se debía a la selectividad en sus elecciones, Jimena explicó que era debido a la falta de tiempo.

Jimena Barón anunció a que se debe su distanciamiento de su novio.

La conversación se tornó aún más inusual cuando Dente preguntó si su período de abstinencia estaba relacionado con alguna enfermedad. En respuesta, Barón compartió una experiencia verdaderamente sorprendente: “Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó”.

Jimena Barón explicó que estaba en un encuentro íntimo con el hombre cuando, de repente, este se desmayó. “No sé qué pasó”, dijo. “Estaba muy bien, estábamos muy bien, y de repente, pum, se desmayó”.

La revelación dejó a todos perplejos, pero la historia no terminó ahí. Dente mostró una nueva imagen en la que Barón aparecía junto a su novio Matías Palleiro en una playa, insinuando una situación más íntima. “Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó”, agregó.

Ante esto, Barón afirmó que Palleiro sufre lo mismo y bromeó: “No, él no se desmayó. Porque se lo pedí a Dios”.

Jimena Barón aclaró como es su situación amorosa

Los rumores de ruptura de Jimena Barón con su pareja, Matías Palleiro, aumentaron en las últimas semanas por un anuncio del reconocido periodista de espectáculos, Ángel de Brito, quien confirmaba un distanciamiento. Pero fue la propia actriz quien se encargó de develar en qué estado se encuentra su relación.

Jimena Barón fue tema de conversación debido a los rumores sobre una posible separación de su novio, Matias Palleiro. La noticia comenzó a tomar más fuerza luego de que Ángel de Brito, a través de stories de Instagram, haya confirmado que la actriz se encontraba soltera.

Rápidamente, fue la propia influencer quien salió a aclarar la situación, aunque lanzó un particular comentario. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, comentó.