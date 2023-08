Compararon a Jimena Barón con Ivana Nadal y la Cobra estalló: "No se hagan los...".

Jimena Barón es una de las actrices argentinas más importantes, aunque actualmente está mucho más abocada a su carrera como cantante, luego del lanzamiento de su tercer disco: “Mala Sangre”. En Instagram, Barón tiene más de 6 millones de seguidores con quienes comparte a diario contenido sobre las cosas que le pasan en su vida.

Además de ser actriz y cantante, Jimena es una apasionada por la vida saludable y siempre busca motivara sus fanáticos a que hagan actividad física para mantenerse activos y también tengan buenos hábitos en la comida. Incluso, se encarga de compartir sus recetas más fáciles y las que más le gustan para ayudarlos en ese punto.

Las fotos al borde de la censura de Jimena Barón con nuevo look Foto: Instagram

Barón también habla mucho sobre las energías y cómo nos afectan en nuestro día a día y es por eso que en las últimas horas decidió compartir una reflexión con sus fanáticos. “Hay una creencia muy generalizada, instala y poética de la vida que tal vez viene de la religión. Es esto de que si sos bueno, te vienen cosas buenas y que la vida es lo que hacés y construís”, comenzó diciendo en el video.

“Yo a mis 36 pienso que esto es mentira. Pienso que es muy bello de pensar y que, en la vida, simplemente es un camino que incluso la vida misma decide. Y que la vida, muchísimas veces, hace lo que se le canta el cul*. Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor”, aseguró y añadió que concediera que esto se puede convertir en una herramienta para sacarnos del lugar de víctimas.

Jimena Barón cruzó a quienes la compararon con Ivana Nadal

Luego de su reflexión, Jimena escribió junto al video: “Tal vez lo borre, tal vez le sirva a alguien, para mí fue una aceptación muy poderosa”. La reflexión tuvo mucha repercusión y comenzó un debate en los comentarios. Sin embargo, desde la cuenta de Twitter del Ejército de #LAM, compartieron el video y esto enfureció a Barón.

El enojo de Jimena Barón. Foto: Captura

“¿Ivi Nadal o JMena?”, escribieron junto al video. Jimena Barón no dejó pasar la oportunidad de contestar y apuntó contra la actitud: “¿Qué boludean che? Los leo, no sea hagan los locos que después se me hacen los copados”.