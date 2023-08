Jimena Barón modeló frente al espejo y se mostró en ropa interior

Jimena Barón es una de las actrices más queridas de la Argentina. Siempre con nuevos proyectos, no olvida la importancia de las redes sociales, es por eso que día a día utiliza su cuenta de Instagram para interactuar con sus fanáticos y contarles algunos detalles de su vida personal como su plan de alimentación, las andanzas de su hijo Momo y algunas de sus producciones más candentes.

Esta vez, la morocha se animó a posar frente al espejo con un conjunto de ropa interior de algodón blanco con detalles estampados de flores. Una apuesta sencilla y delicada para todos los días,q eu Jimena supo llevar a la perfección.

Así es la rutina de skincare de Jimena Barón

La actriz contó cuál es su rutina de ‘skincare’ sin gastar mucha plata: “A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos”.

Para Jimena lo más importante es cuidar la piel de los productos y mantenerla limpia el mayor tiempo posible. “Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua”.

CUÁLES SON LAS 5 CLAVES DE JIMENA BARÓN EN SU ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Después de tres años como vegetariana, Jimena Barón reveló que volvió a comer carne. Sin embargo, mantiene sus hábitos saludables de alimentación como sus desayunos proteicos, la incorporación de vegetales, la hidratación constante y el complemento con la actividad física.

