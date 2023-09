Jimena Barón habló sobre cómo está su relación: “No lo veo...”

Jimena Barón es una de las famosas con más seguidores en Instagram gracias a su gran actividad. En su perfil suele mostrar su día a día junto a su hijo, Momo, sus particulares recetas, los looks que lleva y hasta los detalles de su relación amorosa.

Justamente sobre lo último es por lo que se convirtió en tapa de todas las revistas, es que los rumores de ruptura con su pareja, Matías Palleiro, aumentaron en las últimas horas por un anuncio del reconocido periodista de espectáculos, Ángel de Brito, quien confirmaba un distanciamiento. Pero fue la propia actriz quien se encargó de develar en qué estado se encuentra su relación.

Jimena Barón y su novio Matías Palleiro

Jimena Barón habló sobre su relación: “No me separen…”

Jimena Barón fue tema de conversación debido a los rumores sobre una posible separación de su novio, Matias Palleiro. La noticia comenzó a tomar más fuerza luego de que Ángel de Brito, a través de stories de Instagram, haya confirmado que la actriz se encontraba soltera.

Ángel de Brito confirmó la separación de Jimena Barón. (Foto: Captura de pantalla)

Rápidamente, fue la propia influencer quien salió a aclarar la situación, aunque lanzó un particular comentario. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, comentó.

Jimena Barón aclaró que no está separada. (Foto: Captura de pantalla)

Jimena Barón se mostró al natural, recibió críticas e hizo un fuerte descargo: “Son realmente imposibles”

Fiel a su estilo de no quedarse callada, optó por usar Instagram para hacer su descargo y dejar en claro que es lo qué piensa. “Queridas mujeres: tengo que leer sus críticas cuando subo una foto sin filtro y también tengo que leer sus críticas a mi cuerpo cuando muestro yo misma lo que me están criticando. Son realmente imposibles”, expresó.

Y agregó en el mismo posteo: “Tenemos que hacernos cargo de que nosotras también dificultamos mucho el tener que ser mujer. Igual las quiero un montón”.

Jimena Barón se mostró al natural, recibió críticas e hizo un fuerte descargo: “Son realmente imposibles” Foto: gentileza exitoina. perfi

Luego, decidió grabar un video en el que explica más sobre cómo se siente y por qué cree que es muy criticada. La actriz comentó que siempre se juzga a la mujer que se muestra con muchos filtros porque se defiende lo natural, pero también se crítica a la mujer que decide cuidarse para estar bien con ella misma.

Por último, pidió “respetemos todo” para dejar en claro que a ella le gusta entrenar y cuidarse, lo que en general causa indignación y enojo por como se muestra a pesar de ser natural y no agregar filtros.