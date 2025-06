Cómo reciclar cinturones que no se usan: dos ideas para transformar en un tesoro para la casa

Los accesorios para la ropa son un plus que ayudan a levantar el look. Los cintos, las bufandas, los collares, entre otros son indispensables en los armarios. No obstante, cuando se rompen, pasan de moda o ya no se usan más, se tiende a tirar, los cinturones se pueden reciclar y tener otro uso en el hogar.

cómo reciclar cinturones viejos

Para hacer manualidades en casa se necesitan paciencia, creatividad y tiempo libre para ponerse manos a la obra y reciclar elementos que ya no se usan. Los cinturones viejos se combinan con herramientas fáciles que se consiguen en cualquier ferretería y se pueden crear dos opciones para decorar.

Cómo reciclar los cinturones: dos ideas

Una de las opciones es reutilizar y armar de soporte para estanterías flotantes. Es una idea para decorar el living, una habitación o un escritorio con libros, portarretratos o adornos.

Cómo reciclar los cinturones: dos ideas para hacer en casa

Elementos:

2 cinturones viejos de cuero

1 tabla de madera

2 tarugos y 2 tornillos con arandelas

Taladro

Destornillador

Nivel

Lápiz

Primero medir a qué altura se desea colocar la estantería y el espacio de acuerdo al largo de la tabla. Marcar en la pared en donde irán los cinturones, ya que una parte se ubica más arriba. Utilizar el taladro para hacer los agujeros en la pared y colocar los tarugos. Luego doblar el cinturón y pasar un tornillo, ajustar. Repetir lo mismo en el otro extremo para hacer dos sostenes para la madera. Ajustar bien los cinturones formando un aro con cada uno. Deben sostener la tabla de forma segura, como si fueran dos tirantes que la abrazan desde abajo. Colocar la tabla que quedara colgante y usar el nivel para que quede recta.

Otra idea es crear manijas para cajas o cajoneras. Es una opción perfecta para cuando se restauran muebles o se rompieron las manijas originales y se puede reemplazar por un cinturón.

Cómo reciclar los cinturones: dos ideas para hacer en casa

Elementos:

Cinturones viejos

Tijera o cúter

Regla

Tornillos cortos y arandelas

Destornillador

Lápiz