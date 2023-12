La desesperación de Jimena Barón con su hijo Momo: “Las ganas de tirarme del balcón”

Jimena Barón se convirtió hace años en una importante actriz y cantante argentina. Aunque ahora se encuentra más alejada de la actuación, desde muy pequeña tuvo importantes papeles en televisión que la llevaron al estrellato. Actualmente, Jimena está en un gran momento a nivel musical y personal, y lo comparte en sus redes sociales.

Si bien Barón siempre fui muy activa en sus diferentes perfiles, cada vez se muestra más auténtica con sus más de 6 millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. Allí comparte un poco lo que es su día a día, desde las citas que tiene con su novio, Matías Palleiro, hasta lo peor de la maternidad.

Jimena Barón junto a Matías Palleiro, y Momo. (Foto: Instagram Jimena Barón)

Actualmente, Jimena está enfocada al casi cien por ciento en un proyecto personal: remodelar su nueva casa. La actriz se compró un nuevo inmueble que está poniendo a punto para realizar la mudanza a finales de febrero o principios de marzo y constantemente pide consejos a sus seguidores.

Jimena Barón y Momo, felices por la nueva casa. (Instagram Jimena Barón)

Jimena Barón compartió un aspecto de la maternidad que no le gusta

La actriz busca siempre mostrarse los más transparente y compartiendo su día a día común. Ahora, está luchando con la energía típica de un niño de 9 años, como lo es hijo Morrison o “Momo”, como ella lo apodó. Sucede que el pequeño terminó el año escolar y está de vacaciones hasta marzo, lo que implica que Jimena debe rebuscárselas para entretenerlo por largas semanas.

Jimena Barón, con Momo

Entre algunas de las historias que compartía sobre cómo iniciaba su día colaborando para el emprendimiento de verano de su hijo, que consta de hacer pulseras y collares con mostacillas, Barón compartió una imagen con una sincera confesión.

El descargo de Jimena con su hijo. Foto: Instagram

“Las ganas de tirarme del balcón atada a un pan dulce son totales”, comenzó escribiendo Jimena y agregó: “No sé qué hacer con este pibe hiperactivo vestido de jugador de fútbol desde las 8 am en el departamento con una semana aún laboral”. En la foto se lo puede ver a Momo con un conjunto del club español Barcelona, mientras se acomodaba las medias y hacía equilibrio para que no se la caiga la pelota de la mano.