Jimena Barón defendió a Lali Espósito de las fuerte críticas que recibió por estar en contra de Javier Milei

Durante las elecciones que se vivieron en el país, Lali Espósito manifestó su postura política en las redes sociales al decir que considerada “peligroso” al que finalmente asumió como presidente de la Nación. Llevó a que recibiera miles de críticas y agresiones por decir lo que piensa en cuanto a la política del país.

A pesar de que la artista no hace caso a los comentarios y sigue adelante con su carrera, hasta se defendió públicamente, fue duramente criticada en las redes sociales y recibe insultos o mensajes crueles de haters.

Esta situación llevó a que Jimena Barón opine sobre la exposición que tiene los famosos y que eso, a veces, le juega en contra al decir lo que piensan de determinados temas. Sin embargo, no dudó en defender a su colega y manifestarle su apoyo.

Jimena Barón defendió a Lali Espósito de los haters Foto: Instagram/Jmena

Jimena Barón defendió a Lali Espósito de los haters

Santiago Sposato, movilero de LAM, le preguntó a Jimena Barón: “Vos que estás muy expuesta en redes, ¿te cuidás mucho de no manifestarte de manera política? Lali puso manifestaciones en contra del actual presidente y la gente hoy se lo achaca”.

Ante esto, la actriz y cantante respondió: “Yo creo que hay modas de golpear. Me parece que Lali salió a defender algo que ella sentía que quería defender y me parece perfecto”.

Jimena Barón defendió a Lali Espósito de los haters Foto: captura video LA

“Me parece que le han dado injustificadamente. Es una mina que labura desde que tiene tres meses y le están diciendo cosas que no se merecen y que no son verdad porque es una laburante”, agregó la famosa.

“Y si gana la guita que gana es porque se la merece. Hay alguien que se la está pagando porque se la merece por su laburo”, expresó la actriz.

Luego habló de su forma de manifestarse en redes sociales para no ser atacada: “Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras”, añadió la famosa.