Lali Espósito se sinceró, habló sobre la maternidad y reveló cuál es su objetivo de vida

Lali Espósito fue una de las artistas presentes en America Rockstars, el festival realizado durante este fin de semana en La Rambla del Golf de Montevideo. Además de la argentina, esta tercera edición también contó con shows en vivo de otros representantes del género urbano argentino. Entre ellos Tiago PZK y Milo J.

El evento de Uruguay estuvo conducido por Santiago del Moro quien realizó entrevistas exclusivas a los artistas y personalidades destacadas de la industria del entretenimiento. Entre ellas, Lali Espósito quien en un mano a mano habló de su gran momento profesional y sus planes a futuro.

Durante la charla con el conductor de Gran Hermano, la cantante se sinceró sobre varios temas, como por ejemplo, el paso del tiempo. “El mejor tiempo que tenemos es ahora. Lo anterior ya pasó, con lo bueno y con lo malo. Del futuro uno siempre espera cosas”, reflexionó.

Luego, hizo una fuerte autocrítica. “Hay una etapa de mis 20 que no me acuerdo y me da pena. Es una edad increíble, pero estaba constantemente pensando en el futuro. Soy muy de hablar, soy muy pesada, me gusta filosofar de la vida. Entender qué siento todo el tiempo. Intento no ser un muñeco en lo que hago”, confesó.

Lali Espósito y el deseo de ser madre

En medio de la entrevista, Santiago Del Moro le hizo una pregunta muy directa. “¿La maternidad te pega?”, inquirió en medio de la conversación. “¿Quién?”, preguntó Lali con humor, intentando esquivar la respuesta.

“La maternidad, qué se yo…”, soltó dudosa. Ante la insistencia del conductor, se puso más seria y agregó: “Me resulta, hoy, me resulta una cosa medio ajena”.

Sin embargo, después confesó que tener niños cerca le ha despertado cierto deseo. “Tengo sobrinos que me parecen lo más… aguante ser tía también”, señaló. “Supongo que en algún momento, si yo lo siento genuino podría ser”, concluyó.

Además, en su paso por Uruguay, Lali reveló cuál es su meta y no está relacionada precisamente a su vida íntima, más bien está enfocada en su carrera profesional. “Mi objetivo de vida es hacer cosas en mi país”, sostuvo.