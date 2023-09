Con un mate en la mano, Lali Espósito rompió el silencio: “Quiero aclarar cosas…”

Lali Espósito está teniendo un gran año. La actriz y cantante argentina viene de presentarse en diferentes ciudades de Europa y de dar un emblemático show en Israel. Sin embargo, en medio de su exitoso presente, la intérprete de “Disciplina” ha estado envuelta en varias polémicas.

Recientemente, el famoso streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, arremetió contra varias artistas argentinas. Entre ellas Lali Espósito, con quién ya había tenido diferencias en el pasado. En su descargo sobre figuras como Nicki Nicole, La Joaqui y María Becerra, el creador de contenido mencionó a la ex Casi Ángeles. Frente a cámara, sostuvo que la actriz y cantante se enojó con él por no incluirla en su top 5 de artistas femeninas del país.

“Personalmente para mi no está, es mi gusto musical, no te podes ofender. Me habló y cuando respondí, ignorado. Lo más importante es que no haya caretaje, yo también tengo muchas cosas para decir”, explicó en su stream.

Aunque por su parte, la artista ya se refirió a su polémica frase tras la pelea entre Coscu y María Becerra, donde tomó partido por su colega. A pesar de la explicación del streamer, no se sabe si ese fue el motivo verdadero por el cual Lali mostró su irritación a través de sus redes.

Lali Espósito y Cazzu destrozaron a Coscu en Twitter Foto: Twitter

Lali Espósito hizo su descargo sobre los rumores que circulan en las redes

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, Lali Espósito decidió romper el silencio. Recién levantada y con un mate en mano, la artista hizo su descargo frente a cámara. “Quiero aclarar cosas…”, comenzó diciendo y apuntó directamente hacia los comentarios en las redes sociales.

Por supuesto, lo que muchos esperaban era una nueva respuesta sobre los dichos de Coscu. Sin embargo, la cantante -con el sentido del humor que la caracteriza- decidió hablar sobre otra polémica que la rodea. “A veces veo en las redes comentarios de por qué yo estoy soltera”, prosiguió.

A continuación, enumeró varias teorías que circulan acerca de su situación sentimental y sus posibles relaciones amorosas. “Hay gente que inventa parejas”, sostuvo. Luego, agregó: “Tomé la decisión de decir realmente el motivo por el cual yo no estoy de novia”.

Lali Espósito y su look completamente de jean Foto: Instagram

“Hay algo que está siendo primordial, de un tiempo a esta parte para mí, para imaginar, quizás, un tipo de vínculo con alguien”. Finalmente, la artista reveló cuál es el requisito excluyente que debe tener su futura pareja.

Para eso, incluso, se comparó con Selena Gomez. “Yo tengo estándares”, comentó. “Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef. Quiero estar de novia con un chef, quiero comer increíble”, sentenció.