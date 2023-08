Todos contra Lali Espósito: desde Maxi Trusso y Nacha Guevara a Javier Milei, la lista de famosos que la criticaron

En los últimos días, Lali Espósito ha estado en boca de todos debido a sus dichos tras las elecciones PASO 2023. La cantante argentina expresó su opinión acerca del triunfo de Javier Milei y rápidamente generó un fuerte debate en las redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que recibe fuertes críticas.

Hace algunas semanas, Nacha Guevara apuntó directamente contra Lali Espósito. En una entrevista fue consultada acerca de las nuevas artistas y no tuvo reparo a la hora de hablar sobre su colega. Si bien elogió a figuras como Nicki Nicole y Wos, hundió a la intérprete de “Disciplina”.

“Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca contestó por ejemplo”, expresó. Pero eso no fue todo, luego agregó: “Están subidos al caballo, después se deprimen chicos”, una indirecta a la confesión que había hecho días atrás la joven cantante respecto a la salud mental.

A comienzos de este año, Maxi Trusso también salió a criticarla y causó un gran revuelo con sus declaraciones. “Escucho a Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos?”, comentó al pasar en una entrevista. Pero eso no fue todo también la definió como el “máximo exponente de la grasada”.

En otro reportaje fue consultado otra vez por la nueva generación de artistas y volvió a atacar. “Las chicas son divinas, Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece muy copada, una gran influencer pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno”, expresó.

La lista de famosos que criticaron a Lali Espósito por sus dichos sobre Milei

A raíz de sus declaraciones sobre el resultado de las PASO 2023, muchos famosos salieron a opinar. Entre ellos, algunas figuras relacionadas a la política como es el caso de Amalia Granata. La diputada de la provincia de Santa Fe compartió un mensaje que decía: ‘’Lali, hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a los chanchos y no te vi tirar un solo tweet’'.

El fuerte descargo de la cantante dividió las aguas y tuvo comentarios a favor y en contra. Por su parte, el actor Federico D’Elia salió a apoyar a su colega y terminó metiéndose en una discusión con el periodista de espectáculos, Tartu.

El mundo del modelaje y la moda no quedó exento de sumarse al debate. Tanto Roberto Piazza como Anamá Ferreira se enfrentaron a la artista. “Lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato, soberbia de merde”, sentenció el diseñador.

Mientras que la ex modelo sentenció “amo a Lali” aunque a continuación enumeró una lista: “Peligroso es salir a trabajar y no saber si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloaca”.

Y agregó: “Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 o 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la Argentina. Esto es mucho más es peligroso”.