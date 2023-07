Nacha Guevara apuntó contra Lali Espósito y opinó sobre Nicki Nicole: “Se suben al caballo…”

La reconocida actriz, cantante, y bailarina argentina Nacha Guevara disparó contra la nueva generación de artistas del país. En una entrevista que brindó en el programa de Fernando Dente que se emite por América TV, no dudó en opinar sobre Lali Espósito y Nicki Nicole, y fue durísima con sus respuestas ante las preguntas del conductor.

Fue en el programa Noche al Dente donde la mítica actriz argentina fue consultada por el conductor respecto de las nuevas generaciones de artistas argentinos. “¿Hay alguna artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien? consultó Fernando Dente. Con caras de dudas y algunas muecas de burla, Nacha Guevara se preparaba para dar una fuerte crítica.

Nacha Guevara opina sobre Lali Espósito y Nicki Nicole Foto: Youtube

“Para bien no, para mal unos cuantos” expresó la actriz y agregó: “Hay mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole hay cositas que me gustan, inclusive ensayé una canción de ella, ‘Plegarias ‘, preciosa canción”. Estas fueron las primeras declaraciones en la que se refería de manera positiva a estos dos artistas.

El conductor, emocionado, le pidió que haga una colaboración con Nicki Nicole, ya que sería una unión muy buena, pero la artista expresó: “Son personas muy ocupadas”.

Nacha Guevara criticó a Lali Espósito

Luego salió el nombre de Lali Espósito en la charla, que no contó con la misma suerte que sus colegas y no tuvo una buena crítica, todo lo contrario, recibió un palito de la actriz. “Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca contestó por ejemplo”, expresó respecto de la intérprete de “Disciplina”.

Por su parte, el conductor se sumó al reclamo y exclamó: “A nosotros tampoco y no vino acá”, refiriéndose a su programa.

Una de las frases más polémicas con la que concluyó Nacha Guevara fue: “Están subidos al caballo, después se deprimen chicos”. Vale aclarar que hace muy poco la cantante de “Diva” hizo declaraciones respecto de su salud mental y reveló que sufrió ataques de pánico.

Lali Espósito es una de las tantas artistas que decidió contar su intimidad y ser muy sincera con lo que le pasaba personalmente, sumándose a la lista de artistas que están pasando por fuertes momentos anímicos.