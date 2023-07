Lali Espósito reveló la parte de su cuerpo que más le gusta y la que menos: “Me hubiera gustado...”

Lali Espósito está en uno de sus mejores momentos personal y artísticos, su éxito está en ascenso, no solo en Argentina sino también a nivel mundial. Ahora se encuentra haciendo su tour por Europa: comenzó en Francia en el festival Vive Latino e incluye por Italia, Polonia así como también numerosas ciudades de España, donde es casi local y muy reconocida. Incluso participó de la Marcha del Orgullo en Madrid con un emotivo discurso.

Como ya se sabe, a Lali le encanta estar en contacto con sus fans y siempre que puede dar todas las notas posibles, más allá de la importancia del medio que la contacte. Puede salir en la tapa de la revista más renombrada, como así también en el programa de algún fan que la invita desde el amor y admiración.

Entrevista a Lali Espósito Foto: Youtube

Hace unos días la argentina fue invitada al podcast Reyes del Palique, un programa que se caracteriza por llevar a diferentes artistas y hacer una especie de terapia en vivo. Si bien, este podcast no es el más reconocido en los medios de comunicación, ella misma expresó que va a los lugares donde se siente cómoda y la tratan bien.

Gracias a la buena energía que se generó en este lugar, dio varias declaraciones de su vida personal que los fans agradecieron. Por ejemplo, confesó tiene un particular rechazo por los pies de la gente, algunos recuerdos de su pasado que la avergüenzan un poco y hasta incluso se animó a revelar su estado sentimental. Sin dar nombres, confirmó que su corazón está ocupado.

Lali reveló cuáles son las partes de su cuerpo que más le gusta y cuáles no tanto

De este mismo modo, Lali siempre tiene alguna respuesta ocurrente para todas las preguntas. Sea lo que sea, la cantante no se achica y sale de cualquier aprieto y contesta con mucho humor. En este sentido fueron muchos los medios que hablaron de su cuerpo, y ella fue una de las primeras en amigarse con sus defectos y virtudes físicas, vencer sus inseguridades y podés reírse de las cosas que no le gustan tanto de sí misma.

En una entrevista, la artista argentina fue consultada por las partes de su cuerpo que más le gustan. Por supuesto, entre risas la intérprete de “Diva” no dudó en responder. Tocándose la parte delantera, la cantante expresó: “Me gusta de mi cuerpo, esta parte”, señalando sus pechos y agregó: “Me siento cómoda”.

Lali Espósito Foto: Instagram

Así mismo, Lali afirmó que la parte de su cuerpo, que no le gusta, tiene que ver con su altura. “No me gusta de mi cuerpo… Bueno, en realidad me hubiera gustado medir 15 centímetros más. ¡No era tanto! Pero bueno, no me los dieron…”.