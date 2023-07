Lali y Cazzu apuntaron contra Coscu y defendieron a María Becerra: la polémica que explotó en Twitter

Hace unos días, Coscu reaccionó a “Corazón Vacío”, la nueva canción de María Becerra y la acusó de no componer ella misma sus letras. Rápidamente, la cantante le respondió a través de Twitter con un contundente mensaje y generó más polémica aún. Muchos usuarios de las redes se dividieron en ambos bandos y no dudaron en dejar sus opiniones.

Como cada vez que se genera un debate, en Twitter millones de personas comentan al respecto y esta vez no fue la excepción. De esta manera, Lali Espósito y Cazzu se sumaron a la polémica y apuntaron directamente contra Coscu, dejando en claro que están del lado de María Becerra.

Se sabe que Lali no es simpatizante del famoso streamer argentino. Según trascendió, cuando salió su último álbum tenía planeado hacer una entrevista con él pero en su lugar prefirió aparecer en el canal de Boffe, otro reconocido creador de contenidos. Además, en el pasado Martín Pérez Disalvo ha tenido desafortunados dichos sobre la artista en un directo.

Por otro lado, Cazzu también posee una vieja enemistad con él. Más precisamente desde la época de “Tumbando el Club Remix” que la rapera mostró su descontento con las reacciones de Coscu respecto a las artistas femeninas.

Qué dijeron Lali y Cazzu respecto a la polémica entre Coscu y María Becerra

Los fanáticos de Lali Espósito no dejaron pasar un like de la cantante a un video en donde aparece Coscu haciendo su descargo después de la pelea contra Germán Garmendia. Lo llamativo del video es que decía “¿estás llorando? ¿me estás cargando?” en tono de burla. Esto no le habría caído bien al streamer ya que rápidamente dejó de seguirla en Instagram.

Lali Espósito y Cazzu destrozaron a Coscu en Twitter: “Cuando sos gil…” Foto: Instagram

Sin dar nombres, Lali dejó un llamativo tweet que no pasó desapercibido por sus seguidores y todos coincidieron en que estaba dirigido hacia el creador de contenido. “Cuando sos gil normalmente sos MUY gil, si te crees tan Pija Comparemos las pijas Yo la pongo sobre la mesa KO Girl power besitos”, escribió en un claro apoyo a sus colegas femeninas.

Lali Espósito y Cazzu destrozaron a Coscu en Twitter Foto: Twitter

Por su parte, Cazzu fue directamente con los tapones de punta. Días atrás le respondió a una seguidora que le pedía que dijera su opinión respecto a la polémica entre Coscu y María Becerra. “Igual que hace 5 años atrás la pelotudez y misoginia sigue intacta”, respondió sin filtro.