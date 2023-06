María Becerra le contestó a Coscu tras la polémica reacción a “Corazón Vacío” donde cuestionó su autoría

“Corazón Vacío”, la nueva canción de María Becerra, ya se ha transformado en un verdadero éxito. A una semana de su estreno, el emotivo videoclip continúa en el primer puesto de las tendencias en YouTube. Mientras que también escaló a los primeros puestos de las listas de plataformas como Spotify.

Como si esto fuera poco, María Becerra viene de presentar “Corazón Vacío” con un show acústico y gratuito en un famoso shopping de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la Nena de Argentina cantó por primera vez en vivo este sencillo frente a sus fans argentinos.

Sin embargo, durante las últimas horas se generó una polémica en las redes sociales por la reacción de Martín Perez Disalvo, más conocido como Coscu, al videoclip. El famoso streamer argentino cuestionó si realmente María Becerra había escrito una de las frases del tema.

Apenas comenzó el video, una barra le llamó la atención y comentó: “reconozcamos, esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuenten”. A continuación se dirigió directamente a la artista. “¿Lo escribiste vos? No mientas”, dijo frente a cámara como si le estuviera hablando a ella.

La respuesta de María Becerra a Coscu

Por su parte, María Becerra decidió responderle a Coscu a través de Twitter y terminar con las suposiciones. “Contestó públicamente a @Martinpdisalvo que preguntó si la barra “yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que” la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo”, aseguró.

María Becerra le contestó a Coscu tras su polémica reacción a “Corazón Vacío” donde cuestionó su autoría Foto: Twitter

Pero eso no fue todo. A continuación agregó: “No entiendo xq aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre”

Por último, y para que no quede ningún tipo de dudas sobre su talento y capacidad de involucrarse en su propia música, la Nena de Argentina señaló: “Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.