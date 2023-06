María Becerra apareció en un famoso programa de TV antes de ser una estrella: el video que se hizo viral

En el 2015, María Becerra aún no tenía la fama ni la idea de la proyección que iba a tener su carrera como cantante. Si bien ella subía su contenido a YouTube, tenía sus seguidores y un pequeño público, nada se compara con la artista internacional en la que se convirtió estos últimos años. Pero esto no la detuvo de participar de un juego televisivo muy famoso en ese entonces.

Fue en el programa conducido por Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo donde María Becerra apareció por la pantalla chica. En este caso no fue para mostrar su talento, sino para mostrar las habilidades de su mascota.

En este programa había un juego que se convirtió en clásico. Consistía en llevar a un perro para que atraviese un camino con algunos obstáculos al llamado de su dueño que lo esperaba en la recta final.

María Becerra junto a sus hermanas Ailín y Geraldine Foto: twitter

María Becerra y su familia decidieron participar del juego llevando a su perro raza golden llamado Shiloh. Geraldine, una de las hermanas de la Nena de Argentina, explicó el significado del nombre: “Es el primer regalo o el mesías en hebreo” y el conductor le respondió: “El mesías que siempre va a llegar, no llegó. Igual hay discusiones en el judaísmo acerca del mesías. Bueno, como en todas las religiones, hay miradas sobre cada tema, no me quiero expandir, locutor”

Maria Becerra y sus hermanas en un programa televisivo Foto: Youtube

María Becerra y su familia en el programa de Guido Kaczka

Luego de girar una ruleta, que decía el premio por el cual iban a jugar, comenzaba la competencia. En este caso jugaban por un Smart TV, y para esto su perro Shiloh debía derribar una cantidad de pinos que fueran número par para llevarse el premio.

Cuando comienza el tiempo para que el juego comience se puede ver a María Becerra y sus hermanas llamando a su perro para que derribe los pinos: “¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos a casa!”

Finalmente, el perro pasó la prueba sin inconvenientes, logró tirar varios pinos y por tratarse de un número par, se ganaron el Smart TV hasta su casa en zona sur, donde es oriunda, la cantante de “Te cura” y su familia.