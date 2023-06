María Becerra admitió que se operó: qué cirugía se hizo y cómo cambió su cuerpo

A pesar de ser una mega estrella internacional, María Becerra es de las artistas que más natural se muestra frente a cámara. Desde sus comienzos como youtuber, la nena de Argentina conquistó a la audiencia con su carisma y honestidad. Años más tarde, esas características las trasladó a su carrera como cantante y en las entrevistas que brinda para promocionar su música.

Luego de que se desate la polémica acerca de su aspecto físico, María Becerra rompió el silencio y admitió haberse hecho una operación. Durante la charla en Radio Divaza, la cantante confesó qué cirugía se hizo para cambiar cuerpo.

María Becerra posó con un look al cuerpo en Ciudad de México. Foto: Instagram/@mariabecerra

“Esto es una pregunta un poco polémica pero tú te has hecho operaciones, ¿verdad?” inquirió uno de los conductores del podcast mexicano. “Sí, además yo creo que es re evidente” respondió sin tapujos.

“No andaría diciendo ‘no me hice nada, empecé el gimnasio, hice mucho pecho, nací así, de repente’” bromeó con la simpatía que la caracteriza. “La verdad es que sí, me operé y me encantó, mirá cómo quedé” sentenció tocándose el busto.

María Becerra negó haberse operado el rostro

Luego de que la acusaran de haberse modificado la mandíbula, María Becerra aclaró que no se sometió a una cirugía en su rostro. Tras ser consultada por otras modificaciones, la cantante aseguró: “en la cara no, no me hice operaciones”.