Maxi Trusso volvió a criticar a Lali Espósito: “Es el máximo exponente de la grasada”

Maxi Trusso volvió a ser tendencia en las redes sociales por una nueva entrevista en donde criticó a figuras como Tini Stoessel y Lali Espósito, a quién catalogó como “máximo exponente de la grasada”. Sus dichos no pasaron desapercibidos y generaron una ola de comentarios en su contra.

Hace unos meses, Maxi Trusso causó revuelo por sus críticas a la nueva generación de artistas. “Hay pibes que si no usan el autotune no está buena la voz que tienen” fue lo primero que opinó en una entrevista radial. “Escucho las voces y son horribles, ¿viste? hay muchos que cantan porque por ahí son actores u otra cosa pero no está bueno lo que hacen”, agregó dando a entender que se refería a Lali Espósito.

En aquella charla con Radio One, el cantautor también reveló que había intentado hacer colaboraciones con nuevos artistas como Rusherking, Tiago PZK y otros. “Hice unos featurings, los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno” aseguró.

Mientras que la actriz y cantante decidió no hacer comentarios al respecto, sí lo hizo el ex novio de la China Suárez. Días más tarde, en el mismo programa, Rusherking defendió a sus colegas y contó cómo fue su acercamiento fallido con el músico de electropop.

Maxi Trusso volvió a atacar a Lali Espósito

Esta vez, la polémica se generó a raíz de una entrevista de Maxi Trusso con Intrusos. “La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio”, comparó frente a cámara. “Estos flacos van a la guita directamente”, agregó y sostuvo que se trata de un “fenómeno raro”.

Luego, apuntó directamente contra las artistas femeninas. “Las chicas son divinas, Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece muy copada, una gran influencer pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno”, definió.

“Lali como dije una vez, es un lindo poni, una linda chica, se está esforzando por cantar bien”, añadió nuevamente haciendo hincapié en la intérprete de “Disciplina”. Por último y para cerrar, la describió como el “máximo exponente de la grasada”.