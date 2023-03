Rusherking defendió a Lali Espósito y le respondió a Maxi Trusso: “Fue muy caradura”

Hace unos días, el cantautor Maxi Trusso dio una entrevista y soltó fuertes críticas a la nueva generación de artistas, en especial las nuevas figuras de la escena urbana de Argentina. Incluso, apuntó directamente con nombre y apellido a Lali Espósito. Por su parte, Rusherking salió a responderle.

“Hay pibes que si no usan el autotune no está buena la voz que tienen” fue lo primero que opinó Maxi Trusso al respecto. “Escucho las voces y son horribles, ¿viste? hay muchos que cantan porque por ahí son actores u otra cosa pero no está bueno lo que hacen”, agregó dando a entender que se refería a Lali Espósito.

“No me gustan los giros melódicos, el único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena, Quevedo, que es español, los demás son todos un desastre”, soltó sin pelos en la lengua. “Escucho a Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos?”, añadió esta vez sí haciendo mención a la artista que viene de llenar un Estadio Vélez.

En la entrevista para Radio One, el cantautor también reveló que había intentado hacer colaboraciones con estos nuevos artistas. “Hice unos featurings, los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno” aseguró.

Rusherking le respondió a Maxi Trusso y defendió a Lali Espósito

Por su parte, Rusherking también fue invitado al estudio de Radio One y se refirió a las fuertes declaraciones de Maxi Trusso. “Él dice en la nota que se sumaron muchos artistas y él los tuvo que bajar porque arruinaron la canción, que todos los que hacen música ahora tienen giros melódicos malísimos, criticó a Lali que llenó un Vélez y él está en su casa, es como rara la secuencia”, comentó.

Además, aseguró que se habían contactado para trabajar juntos: “De hecho, él me invitó a una canción y no me metí porque no me gustó. Sé que invitó a varias personas cercanas y tampoco le gustaron las canciones y no le quedó otra que decir ‘no, bajé a todos del feat porque me arruinaron la canción’. Fue muy caradura de su parte”.

Por último hizo una reflexión y defendió a sus colegas. “Ahí dije ‘no puede ser que esté denigrando y tratando así a nuestra generación que nos rompemos el *rto la verdad. Lali que está llenando un Estadio Vélez, no tiene la necesidad de hablar de él, él se ve que sí”, concluyó.