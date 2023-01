Quevedo se ha convertido en uno de los nuevos talentos del género urbano en español. El cantante consiguió el éxito mundial de la mano de Bizarrap, con su BZRP Music Sessions #52 que no paró de sonar durante todo el 2022. Finalmente el artista canario lanzó su álbum debut “Donde quiero estar”.

Este 20 de enero de 2023 fue el día elegido por Quevedo para lanzar su primer disco. “Donde quiero estar” está compuesto por una lista de 16 tracks, que incluye su último single “Playa del inglés”, entre otras canciones más conocidas como “Vista al mar”, “Punto G” y “Sin señal” que funcionaron como adelantos de este trabajo.

Con el estreno de su primer material discográfico, Pedro Luis Domínguez Quevedo dejó un sentido mensaje en sus redes acerca de lo que significa esta nueva etapa. “Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera. Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo”, reflexionó.

Luego, confesó: “Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. Aún estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando”.

Quevedo lanzó su álbum debut “Donde quiero estar”: todos los detalles Foto: Instagram

“Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada”, aclaró. También sostuvo que tuvo algunas dudas sobre si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. “al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR.”

“Creo que hemos conseguido contar la isla a través de Pedro y Pedro a través de la isla, y ese era el objetivo”, aseguró. Por último, le habló a sus fans: “Es un regalo de mi para ustedes, y también de Quevedo para Pedro. Por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida.”

Quevedo lanzó su álbum debut “Donde quiero estar”: todos los detalles Foto: Instagram

El tracklist de ‘”Donde quiero estar”, el álbum debut de Quevedo