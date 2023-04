La reacción de Lali Espósito a la indirecta de Lola Índigo en “M.A Remix” y la historia detrás de “N5”

Hace unos días se estrenó “M.A Remix” de BM junto a Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo. Además de ser tres de los artistas más exitosos del momentos, lo que llamó la atención fue la parte de la cantante española. Rápidamente, los usuarios de internet comenzaron a especular si está o no dedicada a Lali Espósito.

“Ella e’ de Buenos Aires y a Madrid me la traje / Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje / Mi guachita e’ linda con o sin maquillaje / Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje” dice Lola Índigo en su verso. ¿Una indirecta para Lali?

Lali Espósito opinó sobre la nueva canción de Lola Índigo

En una reciente entrevista, la artista argentina fue consultada acerca de su opinión sobre el verso de Lola Índigo en “M.A Remix”. Al respecto, Lali confesó que habló con su colega luego de escuchar la canción.

“Le puse ‘wacha tiraste esta eh” dijo con el humor que la caracteriza. “Hablamos, nos reímos, pero igual que con lo de N5, me responde el chiste”, reveló en su paso por Los 40.

Lali Espósito contó la historia detrás de “N5″

En su paso por el programa Biri Biri, Lali Espósito contó por primera vez la historia detrás de “N5″ y su relación con Lola Índigo. “N5 es una canción hecha para hacer con Lola, yo la hago pensando en ella porque yo estaba en Madrid y veníamos de unas semanas en las que habían dicho de todo”, confesó y añadió: “Por eso tiene ese tinte español también”.

Luego comentó cuál fue la reacciín de su colega. “No pudimos coincidir pero yo quería sacar la canción igual así que lo saqué y ella se c*gó de risa, y ahora me respondió en una canción”, dijo en referencia al remix de “M.A”.