Lali Espósito rompió la fantasía y reveló que no se besó con Lola Índigo: “Era otra rubia”

El vínculo entre Lali Espósito y Lola Índigo siempre está dando de qué hablar. Desde hace unos años, la argentina y la española se convirtieron en grandes amigas y, en más de una ocasión, se las ha visto juntas de fiesta, disfrutando de la noche y de la música.

Lali Espósito y Lola índigo Foto: Instagram

En su momento, comenzaron a circular en las redes sociales algunas imágenes donde aparecían Lali Espósito y Lola Índigo bailando y gozando muy unidas en una fiesta. Rápidamente, los portales de noticias se hicieron eco de los rumores de romance entre ambas artistas.

Con el lanzamiento de “N5″ las teorías apuntaban a que la argentina se había inspirado en su colega española para componer este tema. Sin embargo, recientemente la intérprete de “Disciplina” reveló qué fue lo que realmente sucedió.

A pocos días de haber estrenado su esperado álbum que lleva su nombre como título, Lali habló sobre Lola Índigo. En varias entrevistas fue consultada por su opinión sobre el verso de la española en “M.A Remix” donde, supuestamente, le respondía a “N5″.

Lali Espósito contó detalles de su relación con Lola Índigo

En una charla distendida con el streamer Boffe, Lali Espósito se sinceró y reveló un sorprendente dato sobre aquella alocada noche en España. “Es verdad que yo me estuve besando con una rubia pero no es Lola Índigo”, soltó dejando atónito al entrevistador.

“Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente seguro pero no. No me besé nunca con Lola Índigo, la amo, ¿le daría un beso? también, pero no es Lola la rubia, es otra”, agregó entre risas para sorpresa de toda la audiencia.

Los fanáticos más fieles de la argentina comenzaron a especular acerca de quién podría ser la misteriosa mujer. Las teorías apuntan a que se trata de la actriz compatriota, Justina Bustos, con quien Lali ha sido vista en varias oportunidades.