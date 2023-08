Rusherking le preguntó a sus fans a quién votaron en las elecciones PASO 2023 y recibió insólitas respuestas

Rusherking se encuentra en un gran momento a nivel profesional y personal. En lo que va del año ha sacado varias canciones que rápidamente se transformaron en un éxito. Entre ellas, la mega colaboración de “Los del Espacio”, “Intensidad” y la más reciente, “Mentiras”, junto a Ulises Bueno en el Crossover 3 de Big One.

En cuanto a su vida íntima, Rusherking se encuentra disfrutando de su soltería, según ha revelado hace un tiempo, desde su separación de la China Suárez. Aunque los rumores de un posible romance con la influencer española, Mar Lucas. Recientemente, ambos fueron vistos disfrutando de una escapada romántica a la playa y causaron un gran revuelo.

En medio de su agenda cargada de compromisos, el artista se tomó un momento para interactuar con sus fans. A través de sus redes sociales, Rusher hizo referencia a las elecciones PASO 2023.

“Bueno, hoy se vota en Argentina, así que vayan a votar, no se hagan los boludos, yo sé que son responsables, vayan”, comentó en un video que grabó exclusivamente para sus stories de Instagram.

Luego, ya a la espera de los resultados de las elecciones, Rusherking le hizo una particular pregunta a sus seguidores de Twitter, ahora X. “A quien votaron? Mentira no me cuenten o bueno si”, escribió en la red social de Elon Musk.

Rápidamente, sus seguidores le respondieron con frases muy divertidas. “La verdadera pregunta es…. y vos a quién le votaste Thomi?”, “No encontré la boleta con tu nombre para que me gobiernes vos mi amor”, “Yo quiero votar por vos así gobernas mi corazón bb”, “vos a quien votaste???? acá somos todos chusmas che”.

Además, no dejaron pasar la oportunidad para compartir insólitas respuestas con creativos memes de falsas boletas electorales. Entre ellas, varias de artistas del género urbano como candidatos como Lali, María Becerra, Duki y Lit Killah. Así como también otras con Messi con Scaloni y hasta Marculi de Gran Hermano.

