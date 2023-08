Rusherking opinó sobre la polémica con Luis Miguel: “Estamos en el peor momento como sociedad”

En múltiples ocasiones, Rusherking ha dejado en evidencia su profunda admiración hacia su colega mexicano, Luis Miguel. En sus declaraciones, el argentino no ha escatimado en elogios y llegó incluso a expresar su deseo ferviente de interpretar algunos de los icónicos boleros de su colega. Aunque reconoce que una colaboración directa podría parecer una meta inalcanzable en este momento, el sueño de esta unión artística sigue vivo y latente en sus aspiraciones.

La semana pasada, Luis Miguel hizo su esperada llegada a Buenos Aires con el propósito de ofrecer una serie de diez vibrantes conciertos en el escenario del Movistar Arena. Sin embargo, desde el instante en que sus pies tocaron suelo argentino empezaron a circular con rapidez ciertos rumores que cuestionaban su identidad, sugiriendo que la figura que aparecía era en realidad un doble debido a su evidente delgadez.

Tras haber llevado a cabo los dos primeros espectáculos el jueves y viernes, las redes se vieron inundadas de memes y teorías que apuntaban a que la presencia en el escenario no correspondía en absoluto al genuino cantante. Estas conjeturas encontraron un nuevo impulso cuando Luis Ventura se unió a la especulación y afirmó de manera categórica que no uno, si no tres dobles de Luis Miguel habían llegado, y que la persona que se estaba presentando en los recitales no era el artista auténtico.

Esta situación ha provocado un revuelo significativo y generó malestar no solo entre las fieles seguidoras del ídolo, sino también en varias figuras conocidas como en este caso Rusherking. La controversia se ha esparcido rápidamente por las redes sociales y los medios, generando debates sobre la verdadera identidad del intérprete en el escenario y desatando la indignación de aquellos que esperaban presenciar a su ídolo en carne y hueso.

El descargo de Rusherking sobre las críticas a Luis Miguel

Rusherking demostró ser una de las personalidades que se alzó en defensa de Luis Miguel en dos ocasiones distintas frente a los comentarios y críticas que habían surgido en los días previos.

El pasado sábado, el ex de la China Suárez compartió en su cuenta de Twitter: ”¿La gente que dice que no es Luis Miguel está bien de la cabeza? Cómo no va a ser Luis Miguel. Es imposible que otro humano cante así”.

Luego volvió a abordar el tema, esta vez compartiendo un sincero mensaje a través de su cuenta de Instagram. ”Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad”, comenzó escribiendo el cantante. Y continuó: “Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona”.

Posteriormente, el santiagueño enfatizó: “¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en que viste? Ojalá los/las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar en vivir en paz a las personas que no les hacen nada”.

Después, Rusher señaló: ”Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica”. Y concluyó: “Quería compartirles este texto con lo que pienso. Ojalá sirva de algo”.