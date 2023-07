Rusherking reveló lo que tiene que hacer una mujer para enamorarlo: “No falla”

Rusherking está en un gran momento a nivel profesional y personal. El cantante de Santiago del Estero viene de lanzar la mega colaboración “Los del Espacio” y un adelanto de su primer álbum, “Intensidad”. Durante su corta pero vertiginosa carrera ha sabido ganarse el corazón de sus fans y suele estar muy agradecido y se toma el tiempo de interactuar con ellos a través de las redes sociales.

Rusherking es un ejemplo de cómo mantener una conexión genuina con sus seguidores en el mundo de las redes. A pesar de su apretada agenda y el constante ajetreo de presentaciones, el artista ha encontrado la manera de mantener un contacto cercano con sus seguidores a través de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. No importa el país en el que se encuentre, siempre está dispuesto a responder preguntas, compartir anécdotas y enviar mensajes de aliento a sus seguidores, quienes agradecen por su enorme su atención.

Rusherking Foto: Captura de Tiktok

En una sorpresiva aparición en Instagram, el cantante santiagueño se atrevió a responder las preguntas más íntimas de sus fanáticos, y entre ellas, reveló detalles sobre cómo le gusta que lo enamoren. La estrella de la música demostró una vez más su cercanía con sus seguidores al compartir sus preferencias en el terreno del amor.

En la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, se mostró abierto y dispuesto a hablar sobre temas personales.

Cuando un fan le preguntó sobre qué tipo de acciones o gestos lo conquistan, el cantante no dudó en dar una respuesta sincera. La revelación del artista argentino causó revuelo entre sus seguidores, quienes encontraron en sus palabras una oportunidad para acercarse aún más a su ídolo y expresarle su cariño.

Cómo enamorar a Rusherking

Mediante stories de Instagram, Rusherking respondió varias preguntas de sus seguidores, incluso subió una foto suya de un momento especial, donde se lo ve, aparentemente, en un aeropuerto con unos pantalones color blanco y remera violeta.

Rusherking Foto: instagram

Luego, le preguntaron cómo estuvo últimamente y el cantante respondió: “Con mucho trabajo, este último mes trabajé mucho y grabé muchas canciones y videoclips. Me gustaría que puedan salir a la luz más rápido, pero son procesos” y luego agregó: “Y, por otro lado, me gustaría dedicar más tiempo en mí. Supongo que a fin de año me voy de vacaciones, quiero ir a un safari en África o algo así, busco acompañante”.

Rusherking Foto: instagram

Finalmente, reveló cuáles son los tips para enamorarlo y parece que es a través del paladar. Ante la consulta de un usuario que le preguntaba como enamorar a un chico, el joven de 23 años no dudó en responder: “A mí, por ejemplo, con arroz con pollo y tequeños. Creo que no falla con ningún hombre”, de este modo el artista confesó que todo lo que hay que hacer para enamorarlo, es saber al menos dos comidas, sus preferidas.