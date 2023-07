Rusherking mostró cómo sería de anciano y causó furor en TikTok

Rusherking no para de ser noticia por cualquier movimiento que haga en su vida. En lo personal es asechado por el gran interrogante de quien ocupa su corazón. Aparentemente, su última conquista es la influencer española Mar Lucas, y aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto, todo indicaría que estarían juntos, por las fotos y videos donde se los puede ver muy cerca y disfrutando de su mutua compañía.

Con respecto a su vida profesional, el éxito para Rusherking viene siendo increíble. Con la mega colaboración de “Los del Espacio” y el lanzamiento “Intensidad”, el primer corte de su nuevo álbum, está rompiendo todas las plataformas musicales. El joven de 23 años está en un ascenso vertiginoso y parece que nada lo detiene.

Rusherking Foto: Tomiraimon

Una de las características principales del cantante, es ser muy espontáneo con sus redes sociales. Hace algunos días sorprendió a sus seguidores con un vivo que realizó contestando a todas las preguntas.

En el video se lo puede ver muy relajado, conectado con sus fans, mientras conversaba con cuatro personas más que podían hacerle preguntas. Entre risas, una de sus seguidoras le preguntó por su estado sentimental y el cantante se sonrojó inmediatamente ante la pregunta.

Si bien no pudo disimular su reacción, trató de contestar con la mayor serenidad posible. “La verdad es que estoy soltero… eso es lo que les puedo responder” y agregó: “No me hagan poner nervioso que no me gusta responder estas cosas”.

Rusherking probó el filtro para hacerse viejo y causó furor

Recientemente, en un momento relajado y acostado en la cama de su hotel, Rusherking compartió en la plataforma de TikTok un gracioso video con la leyenda: “Mira, vos el flow que voy a tener de viejito”. Con un filtro que permite ver como sería una persona en su vejez, lució su cara como anciano y causó furor.

Gracias a la tecnología, se lo puede ver con el pelo blanco por las canas, algunas varias arrugas de expresión y los músculos de su cara mucho más caídos. De todos modos, a él parece encantarle su imagen en la tercera edad porque subió el video muy orgulloso.

Ni bien el cantante subió el TikTok, los likes y comentarios estallaron. En los mensajes, sus seguidores no pararon de comentar que no les importaba la edad y que lo amaban en todas sus formas y edades. “Abuelito ven a mí abuelito 😏 jsjs”, “Definitivamente si me seguirás gustando”, “hasta de viejito te voy a querer siempreeeee💗”, “No importa hasta de viejito me gustas 🥰”, fueron uno de los tantos mensajes de amor a Rusherking.