Rusherking y Ed Sheeran, una unión inesperada

Rusherking está con una etapa de inspiración musical. Viene de lanzar su nuevo tema “Intensidad”, el primer corte de su nuevo álbum, y se encuentra haciendo varias presentaciones en Europa. Entre los viajes a las diferentes ciudades donde tiene compromisos artísticos, el cantante se toma el tiempo de compartir detalles de sus días con sus fans a través redes sociales.

En este caso, Rusherking fue noticia pero no por su vida personal que últimamente viene siendo muy turbulenta. Si no por una posible colaboración que nace, principalmente, por una admiración artística. En sus redes, el argentino expresó su fanatismo por la música del cantante británico Ed Sheeran, en particular por una de sus canciones.

Rusherking Foto: Tomiraimon

El primer anuncio que hizo el cantante santiagueño fue en Twitter, donde publicó: “Estoy para hacer el cover de perfecta de Ed sheeran si ustedes me lo piden” refiriéndose al tema “Perfect”. De inmediato llovieron los mensajes de aprobación por parte de sus fans.

Luego de unas horas, Rusher subió a sus redes el tan esperado cover. Con un filtro blanco y negro, el cantante recorrió la habitación del hotel entonando el tema. Por supuesto sus followers se encargaron de comentar todos los videos que ya tienen miles de reproducciones y cientos de comentarios.

La repercusión respecto del tema que eligió cantar Rusherking

Más allá de la admiración que tiene Rusherking por Ed Sheeran, y lo mucho que le gusta el tema “Perfect”, los fans no dejaron de señalarle que el cover que eligió hacer no fue al azar. Parece que el cantante argentino no puede librarse de las especulaciones sobre su vida amorosa, aunque quiera hablar de otra cosa, todo siempre vuelve al mismo punto.

“Encontré un amor para mí, querida, solo entrégate y sígueme. Encontré a una chica hermosa y dulce. Nunca supe que eras tú la que estaba esperando por mí” comienza el tema elegido por Rusher. De todo el repertorio de Ed Sheeran, este es uno de los temas que más representan a una persona enamorada. Es por esto que sus fans enloquecieron con los comentarios.

“jajaja RUSHER NO TE QUEMEEEE 👀🤣🤣🤣”, “Re identificado con el rusher🙃”, “el del corazón fácil”, “Para mí lo dijo a propósito… no se confundió!! Mensaje oculto, hubo ahi😊”, fueron uno de los tantos comentarios de sus seguidores.

¿Es entonces esta una de las señales de enamoramiento? Tal vez con este tema quiso dejar algún mensaje encubierto a algún amor. Bien podría ser a la española Mar Lucas que tiene todas las chances de ser la futura novia del santiagueño más codiciado de este último tiempo.