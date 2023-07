La insólita reacción de Rusherking a la pregunta picante de sus fans: “No me hagan poner nervioso…”

Rusherking viene de lanzar su nuevo tema “Intensidad”, el primer corte de su nuevo álbum y se encuentra haciendo diferentes presentaciones en Europa. Más allá de su talento, el cantante santiagueño siempre es noticia por las polémicas que lo rodean, en especial, por su vida amorosa.

La última polémica en torno a la vida privada de Rusherking se dio por algunas fotos que circularon con una modelo e influencer española llamada Mar Lucas. Todo apunta a que sería su nueva novia o que, al menos, estarían iniciando una relación. ¿Lo más sorpresivo? Es el increíble parecido físico que tiene la joven con su ex pareja, la China Suárez.

El cantante siempre trata de mantener en secreto sus vínculos amorosos, aunque esta sea una tarea muy difícil porque tanto sus seguidores como los periodistas están detrás de sus pasos para saber con quién comparte su corazón.

En una de las últimas entrevistas que brindó el cantante para un programa radial se sinceró acerca de sus relaciones y declaró: “No puedo tener una relación normal, un vínculo normal que puedas pasar desapercibido, y si querés separarte hacerlo sin que nadie te rompa los huevos”.

Rusherking y su llamativa respuesta a la pregunta de sus fans

Rusherking siempre huye a las preguntas de los periodistas que quieren saber todo sobre su estado sentimental. Sin embargo, recientemente hizo una excepción y dio declaraciones de su vida personal. Aunque, esta vez, fue para sus fans en un live de TikTok donde se animó a abrir su corazón.

En el video se lo puede ver al cantante muy relajado, conectado con muchos fans, mientras compartía el vivo con cuatro personas más que podían hacerle preguntas. Entre risas, una de sus seguidoras le pregunto por su estado sentimental y el cantante se sonrojó inmediatamente ante la pregunta.

Si bien no pudo disimular su reacción, trató de contestar con la mayor serenidad posible. “La verdad es que estoy soltero… eso es lo que les puedo responder” y agregó: “No me hagan poner nervioso que no me gusta responder estas cosas”.

El cantante aclaró que no le gustan las preguntas del corazón pero que hacía una excepción con sus seguidores: “No me gustan a mí esas preguntas, yo las evito siempre, pero a ustedes les contesto porque son piolas”.

De todos modos, si bien dijo que estaba soltero, la respuesta fue dudosa, incluso sus fans pusieron en duda la respuesta con un: “Estás soltero, peroooooooo”. Esto sigue generando especulaciones y misterio respecto de su última conquista, la influencer española, quien aparentemente sería la nueva persona que ocupa los días del cantante.