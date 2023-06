“Desaniversario”, la polémica canción de la China Suárez ya tiene fecha de estreno

La China Suárez acabó con la espera y confirmó la fecha de estreno de su nuevo tema “Desaniversario”. Los fans están desesperados por conocer la letra del tema, ya que la canción se da tras de la ruptura amorosa con Rusherking, luego de un año de prometerse amor eterno.

“Desaniversario: Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser” anunciaba la cantante de “Lo Que Dicen de Mí” en uno de sus posteos en Instagram.

La China Suarez grabando su nuevo tema Foto: instagr

El tema será lanzado el mismo día que Shakira lanzará “Copa Vacía”, el próximo jueves 29 de junio. ”Siempre imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta de que solo estaba en mi mente, solo fue una utopía. Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este (des)aniversario”, es una de las partes de la letra de la canción de la actriz, que seguramente dará mucho de qué hablar ni bien se dé a conocer entera.

En el adelanto de lo que será el videoclip se puede ver a la China Suárez recostada con una mirada pensativa, luego escribiendo en unas hojas lo que podría ser la letra de la canción. Más adelante se la ve caminando descalza por la arena de espaldas y con una guitarra. Todo lo que se puede ver promete ser una balada de desamor, lo que indica que es un tema dedicado a su más reciente ex, Rusherking.

La China Suárez y los polémicos comentarios en redes por su nuevo tema

La actriz y cantante argentina, tiene un recorrido muy extenso en su carrera artística. Si bien durante su paso por la actuación, cantó, le es muy difícil salir de su rol de actriz para poder instalarse como cantante.

Hay un cierto desagrado por muchos usuarios de redes ante esta nueva faceta de la actriz que quiere buscar su lugar en la escena musical. No le perdonan que deje la actuación para volcarse de lleno a la música. Esto se lo hacen notar en miles de comentarios en sus posteos.

Ante el anuncio de su nuevo tema “Desaniversario”, muchos fueron los mensajes que le dejaron. Algunos de apoyo, pero muchos otros denostando a la nueva cantante.

La China Suárez en el estudio de grabación Foto: instagra

“Bueno ahora es compositora”,”Ni buena actriz, ni buena cantante, ni buena gente. La vi en Montevideo, soberbia y sor*te como varias ‘famosas’”. Lo único que tiene es una cara linda. Digan lo que quieran, pero es así”, “Y la mina seguía y seguía con ganas de cantar”, fueron algunos de los tantos comentarios en contra de la nueva era cantante que está viviendo la China Suárez.