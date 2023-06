La impactante pregunta que dejó a la China Suárez sin palabras: “¿Estarías dispuesta a...?”

A pesar de su previa relación fallida con Rusherking, La China Suárez demostró su fortaleza al no dejarse intimidar, expresando claramente su postura sobre el controvertido tema.

Ante los persistentes rumores que vinculan a la actriz con el cantante Lauty Gram poco tiempo después de su separación del rapero, algunos seguidores expresan su preocupación principal por los tres hijos de la actriz.

Eugenia Suárez en bikini en Brasil (Captura de pantalla).

Esta inquietud se hizo evidente durante una sesión de preguntas y respuestas que publicó la mediática en Instagram, cuando un seguidor planteó la cuestión de que si estaría dispuesta a presentarle a sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia un nuevo novio.

Esta pregunta sin filtros no le cayó nada bien a La China, con lo cual decidió responder con una gran firmeza. “No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante”, lanzó Eugenia.

La dura respuesta de la China Suárez Foto: Instagram

Pero eso no fue todo lo incómodo que tuvo que enfrentar la expareja de Benjamín Vicuña. Otro seguidor utilizó la caja de preguntas para decirle “Me hago cargo de tus hijos”, una frase que no le agradó en absoluto a la actriz. Y de una forma muy contundente, respondió: “Mis hijos no necesitan un padrastro. Ese es otro prejuicio. ‘Ay no, sal de ahí, no vas a hacerte cargo de tres hijos’”.

CÓMO SURGIERON LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y LAUTY GRAM

Desde su ruptura con Rusherking, la China Suárez fue noticia por supuestos romances. Entre ellos, fue vinculada con Trueno, aunque en cada ocasión salió a desmentir estos rumores. Sin embargo, no dijo nada al respecto de su supuesta nueva conquista: Lauty Gram.

Quién es Lauty Gram, el cantante de 21 años que relacionan con la China Suárez Foto: Instagram

La actriz argentina fue vinculada con el joven cantante y tiktoker tras mostrarse juntos en una fiesta además de tener un ida y vuelta en sus redes sociales.

QUIÉN ES LAUTYGRAM, EL TIKTOKER VINCULADO CON LA CHINA

Lautaro González Cadicamo es popularmente conocido en redes sociales como Lauty Gram. Nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Con tan solo 21 años ya logró convertirse en una verdadera estrella de TikTok, donde tiene más de 6 millones de seguidores. Mientras que en Instagram cuenta con más de 950 mil seguidores, entre ellos la China Suárez, con quien se suelen poner me gusta y comentar sus respectivas publicaciones.