La China Suárez se sinceró: “Me decía ‘te amo, pero no puedo con tu personalidad’”.

En el ciclo de entrevistas de Grego Rosello, Ferne con Grego, pasó la China Suárez y fue furor. Con más de 30.000 personas en vivo mirando el programa, el episodio se subió a Youtube en tiempo récord hace 18 horas y ya cuenta con 133.357 visitas.

Grego le preguntó a Eugenia cómo manejaba la repercusión que tiene en los medios todo lo que ella hace, o suponen que hace. La actriz y cantante contó que “depende con qué tema se metan, depende el momento de mi vida en el que esté y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”.

Sin embargo, admitió que tuvo amigas “mala leche” que le mandaban lo que se decía en las redes de ella constantemente. Ella se angustiaba porque incluso le han dicho que no querían subir fotos con ella “porque su feed se le llenaba de malos comentarios. Te sentís leproso, literal.”, agregó Eugenia.

La China Suárez en Ferne con Grego. Foto: Instagram

Luego, el entrevistador le preguntó si ella no se reía con los memes que suelen hacer en las redes: “El meme de juega no sé quién tal partido, lo fue a ver la China. ¿No te causa gracia ya el chiste de la come hombres?”.

“Lo que pasa es que hay cosas que son supermachistas. Y no tiene que ver solo con el lugar en que me ponen a mí, en ese lugar yo represento a la mujer. Entonces es el lugar en el que ponen siempre a la mujer”, aclaró la China. Además, agregó: “Hay cosas que son mucho más profundas, que obviamente no todo me duele ya porque si no no podría vivir.”

CUANDO LA CHINA SUÁREZ PIDIÓ DE RODILLAS QUE NO LA DEJEN

Este ciclo de entrevistas suele tener como uno de sus temas principales al amor, por lo que la China no iba a tener escapatoria. El conductor hizo su esfuerzo para no ser puntilloso con la actriz luego de su reciente ruptura con Rusher King, pero indefectiblemente tocaron el tema del amor.

Sin embargo, aclaró que para ella “es hacer un duelo y hacerse cargo y obvio que es supertriste. Es como mirar desde afuera y decir, ‘soy un puntito en el universo, a nadie le importa’. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio, que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo”.

La China Suárez en Fernet con Grego. Foto: Instagram

Ahora bien, esta última ruptura no fue la peor para Eugenia, quién reveló, sin dar nombres, que tuvo un novio que la hizo sufrir mucho: “Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía ‘te amo, pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez”.

“Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir ‘qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje’. Porque me decía ‘te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos’. Y yo le decía que iba a cambiar”, detalló Eugenia.

“Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Fue muy cagón, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?”, agregó irónicamente entre risas.

Además, afirmó que generalmente “te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro. Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez”.

Pero eso no fue todo, reveló que después hubo un segundo hombre que la hizo sufrir mucho: “Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé”.