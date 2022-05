Rusherking participó este sábado en “Podemos Hablar” y se refirió a su actual relación con Eugenia “La China” Suarez hizo una comparación no intencional con María Becerra .

Fue entrevistado por Andy Kuznetzoff, conductor del programa, pero Rusherking también tuvo que responder a las preguntas de algunos de los invitados, como Cristina Pérez y Lío Pecoraro.

A mitad del programa Andy sacó a colación la relación entre la China Suarez y el cantante santiagueño; y todos aprovecharon el momento para sacarse las dudas y pedir que blanquee lo que está sucediendo entre ellos.

“Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy enamorado y estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así” explicó el cantante hablando de su relación actual, y habiéndose separado de María Becerra hace cinco meses.

Ante esta revelación, Lío Pecoraro aprovechó para preguntarle cómo se conocieron, a lo que el artista respondió: “Fue medio mutuo la verdad. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche. Yo no sabía si avanzar o no por que yo soy muy respetuoso y como que nunca me gusta pasarme. No la conocía hace mucho, veníamos hablando”.

Además agregó que tras esa fiesta se vieron en Madrid y luego se encontraron nuevamente en Argentina y pudo explicar lo que sucedió a la salida del hotel, cuando les llevaron el auto en el que habían ido y los persiguió la prensa.

Primera foto de la China suárez y Rusherking

“Fue todo muy rápido. Salimos del hotel y estaban los dos autos estacionados juntos y avanzamos, caminamos y dijimos ‘la puta madre no están los autos’; y miramos para atrás y viene corriendo el chabón con la cámara. No pude reaccionar” contó entre risas.

Cristina Pérez tampoco perdió la oportunidad de hacerle preguntas a Rusherking y le preguntó qué lo enamora de ella, a lo que el artista respondió con simpleza: “Como es conmigo me enamora mucho la verdad”.

Así se prepara Rusherking para su show en el Luna Park

Rusherking se prepara para el esperado show que brindará el próximo 4 de junio en el Luna Park, mientras espera el lanzamiento de su nueva canción “Ice cream”.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que se lo ve en pleno ensayo junto a su banda, ajustando detalles para el show en el Luna Park.

En el video, se puede ver al artista cantando el tema “De enero a diciembre”, que lanzó junto a Emilia Mernes. “Falta poquito para el luna”, escribió el santiagueño.

La última presentación de Rusherking en Ciudad de Buenos Aires fue a mitad del año pasado, cuando estuvo en el Teatro Broadway con dos funciones, que fue previo al comienzo de su gira por el interior del país con “Loba Tour”.