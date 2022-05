Rusherking y Alejandro Lerner, contaron en Spotify Argentina como se conocieron y llegaron a hacer “Después de ti”, ya disponible en todas las plataformas.

“Yo soy su fan 1.000.462 del club de fans. Le mando mensajes en TikTok pero no me respondía. Hasta que le pasé ‘Después de ti’, y ahí me dio bola, y pudimos grabar juntos” contó Lerner mientras ambos se reían.

“Yo no me animaba por que es una canción ya hecha” explicó Rusherking, y continuó “pero me gustaba la parte de agregarle algo mío, de agregarle mi impronta, algo nuevo, y le gustó a Ale”.

“A mi me parece que no hay edad para seguir aprendiendo y a mi me encantó entrar en el mundo de ellos” expresó Alejandro.

Ambos artistas lanzaron la canción el 18 de mayo y ya cuenta con más de 400 mil visualizaciones en su video de YouTube, además de haber sido recibido positivamente por los fans, que no tardaron en dejar sus comentarios positivos.

“Ice cream”, el nuevo tema de Rusherking ya salió a la luz

Rusherking lanzó este miércoles su nuevo tema “Ice cream”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con la producción musical de Big One, Rusherking vuelve a apostar al pop urbano romántico con “Ice cream”. El videoclip trata de la relación de dos personas que se derriten la una por la otra.

En YouTube, el video de “Ice Cream” ya superó las 280.000 vistas a 13 horas de su estreno. Asimismo, se encuentra en el puesto 19 de tendencias en música.

Se trata del primer tema como solista que Rusherking lanza en lo que va del año. Es que las canciones que sacó en 2022 fueron colaboraciones y nuevas versiones de temas ya publicados.