Fiestas masivas, peleas y llamados a la policía: las picantes declaraciones de “Los del Espacio” en el documental

Poco más de un mes después del estreno de “Los del Espacio”, los protagonistas de esta mega colaboración estrenaron un documental íntimo acerca de cómo fue que se consolidaron como grupo. Allí, María Becerra, Lit Killah, Tiago PZK, Duki, FMK, Rusherking, Emilia Mernes y Big One hablaron acerca de su amistad y dejaron polémicas declaraciones sobre aquella época que compartieron y que forjó la unión de la escena urbana argentina.

La presentación oficial de este documental fue a través de un streaming en el canal de Twitch de Ibai Llanos quien tuvo como invitado a Lit Killah. El material completo ya se encuentra disponible para todo públoco en el canal de YouTube de Noisey.

El video dura 25 minutos y muestra testimonios exclusivos de sus protagonistas. Cada uno de los integrantes del grupo habla en primera persona sobre sus experiencias y van armando la historia completa de Los del Espacio.

Además, hay imágenes exclusivas del detrás de escena del videoclip y varias intimidades y anécdotas nunca antes reveladas acerca del tiempo que compartieron en la famosa casa de Lit Killah, Tiago PZK, Rusherking y FMK.

Las picantes declaraciones de Los del Espacio

El documental comienza con varios testimonios de los artistas acerca de cómo fue que decidieron mudarse todos juntos a una casa. Lit Killah recordó el momento en el que les ofreció mudarse con él a FMK y Tiago PZK, a pesar de que ambos estaban peleados entre sí. Por su parte, Rusherking reveló que se sumó a último momento y le quedó la habitación más pequeña de la casa.

Además, se conoció cómo fue la incorporación de María Becerra y Emilia Mernes, las únicas dos mujeres del grupo. En su testimonio, la Nena de Argentina contó el inicio de la relación con sus colegas.

“Eran los amigos de mi pareja”, comentó en referencia a Rusherking, quien era su novio en ese entonces. También relató que al principio “no había feeling” pero que luego comenzaron a llevarse bien entre todos porque eran muy parecidos. Mientras que la artista de Nogoyá confesó que primero conoció a sus colegas en el estudio de Big One y fue FMK quien la invitó a una fiesta en la casa.

Sin dudas, las declaraciones más polémicas llegaron cuando comenzaron a revelar anécdotas de aquel entonces. “Era un desfiladero de gente, cada personaje caía ahí”, aseguró María Becerrra. “Gente de fiesta a las 8 de la mañana, cada secuencia había ahí, realmente era un quilombo, había gente escabiando a las 10 de la mañana”, recordó con lujo de detalles.

Con su mirada más madura, Duki fue el encargado de poner límites. “Un par de veces que echaba gente ya, me pudría”, aseguró. Incluso, contó una anédota en particular: “Le puse pausa a los parlantes, los miro y les digo ‘muchachos ¿son concientes de lo que están haciendo? los parlantes suenan como el *rto, váyanse a un lugar donde haya música, no hay escabio, no están tomando ni agua, no hay agua en la casa, nadie fue a comprar’ los eché a todos a la m*erda, así como 2 o 3 veces, los pibes se c*gaban de risa”.

Por último, Lit Killah reveló una insólita secuencia que vivió. “5 veces por noche venía la policía, siempre el que salía a hablar era yo”, confesó. Luego, reveló que los efectivos de seguridad lo reconocían y sabían que era famoso: “El chabón me conocía y me decía ‘no, no, tranqui, yo vengo porque me están llamando’”.