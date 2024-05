“Que la fuerza te acompañe”: por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo

Un 27 de mayo de 1977 las cosas cambiaron en la industria del cine. Unas letras amarillas y un escrito introductorio daban pie a una industria que dejaría huellas en la ciencia ficción. Se trata de Star Wars, la icónica saga creada por George Lucas.

Star Wars refleja una guerra intergaláctica entre los Jedis y los Sith por el control de la galaxia. Esta batalla es marcada por el control de la “fuerza” un campo de energía metafísico y transparente.

George Lucas, creador de la saga, utilizó “La fortaleza escondida” (1958) para conformar su historia. De esta manera, nació la familia Skywalker cuyo personaje conductor era Luke, un joven que sería clave para devolver el equilibrio de la fuerza.

George Lucas es el director con más dinero del mundo. / Archivo

Ahora bien, la trama no era muy atractiva para las diferentes productivas. Disney y Universal la rechazaron por considerarla ajena a sus géneros. No obstante, 20th Century Fox apostó por ella.

Fue así como, contra todo pronóstico, la historia fue un éxito en taquillas y recaudó más de 775 millones de dólares. A partir de allí, Star Wars se convirtió en un fenómeno mundial, marcado por comics, videojuegos, ropa y música.

Star Wars episodio IV Foto: Disney

A raíz de su éxito, George Lucas realizó dos películas más: “The Empire Strikes Back” (“El imperio contraataca”, 1980) “Return of the Jedi” (“El retorno del Jedi”, 1983) y aumentaron los éxitos al punto de ganarse 10 premios Oscars.

Así se verían los principales personajes de Star Wars con Inteligencia artificial

Finalmente, la historia seguiría con una precuela (episodio I, II, III) ,donde se habla más sobre la historia de Anakin y su caída al lado oscuro de la fuerza, y una secuela con tres películas más. Esta última tanda de películas surgió luego de la adquisión de Disney a los derechos de la película.

Por qué se celebra el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo se rinde un homenaje a nivel mundial de la icónica saga de ciencia ficción. Se seleccionó esta fecha debido a la fonética de la misma en inglés, que se asemeja al leit motiv de toda la historia: “May the 4th Be With You”.

El antescedente de esta celebración ocurrió el 4 de mayo de 1979, cuando se publicó un artículo en el diario británico London Evening News sobre la asunción de Margaret Thatcher a su cargo como primera ministra. El titulado del escrito estipulaba: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.