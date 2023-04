Star Wars: cómo fue la caída del Imperio y por qué Palpatine sigue vivo.

Por último, el imperio cayó porque no pudo adaptarse a los cambios. La galaxia estaba cambiando, y el imperio no pudo seguir el ritmo. No se adaptaron a nuevas tecnologías, estrategias o tácticas, y esto los dejó vulnerables a los ataques de la Alianza Rebelde. La derrota definitiva del imperio llegaría con la batalla de Jakku, en la cual, el Imperio es derrotado definitivamente por la recién fundada Nueva República.