Ocho increíbles datos curiosos de The Mandalorian de Star Wars

La temporada 3 de The Mandalorian se encuentra muy cerca, siendo su estreno el 1 de marzo de este 2023.

La serie spin-off de Star Wars fue un éxito a la hora de su estreno en el 2019, y la misma suerte corrió su segunda entrega el 30 de octubre del 2020.

Luego de más de dos años sin un nuevo capítulo, no es de extrañar que los fans de “Baby yoda” o “Grogu” y “Din Djarin” o “El Mandaloriano” se encuentren más que entusiasmados por el retorno de las aventuras de este dúo sin igual. Para aligerar la espera, a continuación te compartimos ocho datos curiosos que no te podés perder si sos fan de The Mandalorian y de Star Wars.

¿Sabías los siguientes ocho datos sobre The Mandalorian?

En The Mandalorian se utiliza un tecnología de escenarios virtuales y renderizados en tiempo real, que fue desarrollada por primera vez por el productor y creador de la serie, Jon Favreau, cuando estaba creando el remake de El Rey León; esta le permite a los actores sentir que están filmando en un lugar real.

Grogu, también conocido como Mini Yoda o Baby Yoda, ¡es un títere!. Según los productores, el CGI casi no se utiliza, ya que, para ellos la animación “obedece a las mismas leyes físicas que obedecería si fuera un títere”.

The Mandalorian, la serie spin-off de Star Wars. Foto: Disney+

Grogu es manejado por dos operadores durante una escena : una persona controla los ojos y la boca, mientras que la otra controla otras expresiones faciales, como el movimiento de los oídos.

El títere de Grogu, el que se usa para los primeros planos, le costó a la producción ¡5 millones de dólares!

Pedro Pascal se probó el casco de El Mandaloriano por primera vez instantes después de aceptar el papel . El actor aseguró en una entrevista para Disney+: “Tenían la cosa allí, en nuestra primera reunión, para ver si encajaba y encajaba perfectamente”.

Pedro Pascal le pidió consejos a Oscar Isaac, quien interpretó a Poe Dameron en las últimas tres películas de la franquicia Star Wars, ya que no estaba seguro de si podría manejar el proyecto.

